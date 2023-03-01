Почему ВСУ не берут на себя ответственность за атаки в Крыму и на территории России — объяснение Юрия Касьянова 1 марта, 17:51 Последствия атаки беспилотника в Туапсе, 28 февраля (Фото:Мой Туапсе via Telegram)

Военнослужащий и волонтер Юрий Касьянов в интервью Radio NV объяснил, почему Вооруженные силы Украины не берут на себя ответственность за атаки в Крыму и на территории России.

В эфире Radio NV Касьянов сказал, что причины для этого две.

«Первая причина — это, скажем так, безопасность тех людей, которые это делают. Потому что противник по секрету находится и за нашими разведчиками, которые выходят на ту сторону и за запускающими дроны и за теми производствами, где они производятся. Поэтому стараются, чтобы было как можно меньше утечки информации. Это правильно», — объяснил военный.

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Вторую причину он связывает с нежеланием «оскорблять Россию», которое сохраняется из прошлого.

«Второй момент, пожалуй, это из прошлого еще над нами нависает, что „нас там нет, это не мы“. Вы же видите, что до сих пор наше государство, наши вооруженные силы нигде никогда не взяли на себя ответственность, хотя косвенно это признавали. Это атака на Крымский мост, и это касается Севастопольской бухты и атаки на базе стратегической авиации в Энгельсе. Никто открыто, четко не признался, не взял ли он эту ответственность. Не знаю, почему так. Но это где-то, наверное, из прошлого, что „мы не будем оскорблять Россию“. Наверное, да. Мне сложно это понять», — сказал Касьянов.

28 февраля переполох в России спровоцировала волна появления беспилотников.

В городе Туапсе в Краснодарском крае произошел большой пожар на нефтебазе Роснефти. По предварительным данным, на ее территории взорвались два дрона. Российские СМИ и Телеграм-каналы сообщили, что повреждения получила бойлерная, на месте обнаружены два воронки глубиной полтора метра (по некоторым данным, примерно в 100 метрах от нефтехранилища). А по данным издания Astra, в 30 метрах от места взрывов расположена казарма с военными Минобороны РФ.

В первой половине дня над Санкт-Петербургом на несколько часов закрыли воздушное пространство из-за неизвестного объекта в небе. В городе ввели план Ковер, который объявляют «при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неизвестных объектов». В воздух над городом подняли российские истребители (вероятно Су-35 и МиГ-31), а гражданские рейсы перевели в «зону ожидания». Местный аэропорт Пулково некоторое время не принимал и не отправлял самолеты, воздушное пространство было закрыто в радиусе 200 км. Российский Телеграм-канал 112 сообщил, что спровоцировавший переполох объект был «похож на большой беспилотник».

В Подмосковье беспилотник упал рядом с объектом Газпрома в Коломенском районе. По данным российских Телеграм-каналов, БПЛА обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции. В результате падения дрона взрыва якобы не произошло.

В Адыгее местные власти сообщили о падении «неустановленного летательного аппарата». Падение было зафиксировано в районе поселка Новое Гиагинского района.

В Брянской области беспилотники повредили башню пункта наблюдения ФСБ. По данным телеграмм-канала ASTRA, инцидент произошел еще утром 27 февраля. Три беспилотника атаковали пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ в Сивском районе региона. Вышка была выведена из строя.

Кроме того, сегодня, 28 февраля, над Суражским районом области был сбит еще один беспилотник, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он утверждает, что беспилотник был украинским, а пострадавших и разрушений якобы нет.

В Белгороде еще 27 февраля вечером местные власти заявили об обнаружении обломков трех БПЛА. Сообщалось о выбитых окнах и поврежденных автомобилях в результате вероятного падения беспилотников.

