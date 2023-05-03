Блинкен об атаке дронов на Кремль: Все, что говорит Россия, нужно воспринимать с осторожностью

3 мая, 19:11
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Энтони Блинкен (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что любые заявления России следует воспринимать с осторожностью, комментируя атаку беспилотников на Кремль.

Об этом сообщает New York Times.

Блинкен заявил, что не может подтвердить сообщения о вероятной атаке на Кремль.

«Я воспринимал бы все, что исходит из Кремля, с очень большой осторожностью», — сказал госсекретарь.

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Когда его спросили о позиции США относительно любых возможных атак Украины на Россию, он ответил: «Это дело Украины, какие решения она принимает, чтобы защищать себя».

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Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

Российская пропаганда утверждает, что военные и спецслужбы применили радиолокационную борьбу и вывели беспилотники из строя.

Путин якобы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что он работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Кремль Атака Энтони Блинкен

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