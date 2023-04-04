В диверсии на Северных потоках подозревали Польшу — WP 4 апреля, 00:25 На газопроводах Северного потока произошли почти одновременные утечки газа (Фото:Makxim Prostos / Flickr)

Некоторые официальные лица подозревали Польшу в причастности к диверсии на газопроводах Северный поток, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В материале сказано, что, по мнению правоохранителей, яхта Андромеда могла быть не единственным судном, использованном при диверсии. Официальные лица, осведомленные о ходе расследования в Германии, также не исключают, что яхта должна была отвлечь внимание от настоящих диверсантов. Некоторые чиновники сомневаются, что опытные диверсанты могли бы оставить такие очевидные доказательства своей вины, как следы взрывчатки, обнаруженные на столе в салоне Андромеды.



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Американские и европейские официальные лица заявили, что не знают, кто стоит за атакой, но некоторые разделяют скептицизм Германии по поводу версии о том, что сотни кг взрывчатки могла заложить команда из шести человек на одной яхте.

Следствие в Германии связывает аренду яхты с польской компанией, которая, в свою очередь, принадлежит европейской компании, связанной с «известным украинцем», пишет WP. Подробностей о польской компании или личности этого человека нет.

По данным WP, основываясь на первоначальных выводах ФРГ, официальные лица «вполголоса говорят о причастности к атаке польского или украинского правительства». Некоторые считают, что у Польши был мотив, так как она была одним из самых ярых критиков проекта Северный поток с конца 1990-х, предупреждая, что трубопроводы поставят Европу в зависимость от Кремля.

Главный советник президента Польши по внешнеполитическим вопросам Марчин Пшидач призвал быть осторожнее с выводами.

«Это может быть российской игрой. Польша не имеет никакого отношения к этому [нападению]», — сказал он.

Бывшие польские чиновники в частном порядке сказали WP, что, несмотря на жесткую позицию страны по Северному потоку и твердую поддержку поставок оружия Украине, президент Анджей Дуда вряд ли одобрил бы атаку, которая может расколоть альянс стран, помогающих Украине.

В материале сказано, что ни одна страна не предоставила веских доказательств того, что атаки могут быть связаны с Украиной, о чем ранее сообщали СМИ.

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность. Минобороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии заявили об умышленной диверсии.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки.



Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с предварительными разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять "проукраинская группа".



Немецкие СМИ со ссылкой на источники также утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».



Министр обороны Германии Борис Писториус призвал воздержаться от преждевременных обвинений. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.

