Подрыв Северных потоков: немецкие СМИ заявили, что основная версия — «украинский след» 25 августа, 16:32 Расследование взрывов на Северных потоках продолжается (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Журналисты со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, пишут, что версия об «украинском следе» является «особенно убедительной». В центре внимания следствия до сих пор находится экипаж яхты Андромеда (Andromeda), на борту которой нашли следы той же взрывчатки, что и на месте взрыва. До и после взрывов в Балтийском море группа, которая, как считается, была на борту яхты, находилась в Украине, утверждает ZDF со ссылкой на данные спецслужб.



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Как сказано в материале, за несколько месяцев до взрывов военная разведка Нидерландов получила информацию о том, что шесть человек — как утверждал неназванный источник, «украинцы», хотят взорвать трубы Северного потока с небольшого судна. Это якобы могло произойти во время учений НАТО в Балтийском море в середине июня 2022 года. Эти данные передали ЦРУ США, а американская разведка связалась с немецкими коллегами BND.



Поскольку в июне 2022 года с Северными потоками ничего не произошло, Германия не приняла никаких дополнительных мер для защиты трубопровода, пишет ZDF. По данным СМИ, США неофициально связались с Украиной и «посоветовали воздержаться от возможных планов нападения».



Газета The Washington Post писала, что предполагаемая диверсия проводилась без ведома президента Украины, но ею «руководил» главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Официальный Киев это опроверг.

Авторы расследования пишут, что эксперты по просьбе немецкой прокуратуры подтвердили, что дайверы могли использовать яхту Андромеда, чтобы заложить взрывчатку на морском дне. Бывший боевой пловец Бундесвера Йенс Хенер предположил, что дайвер мог бы использовать длинную веревку с грузом, чтобы спуститься к трубопроводу и разместить заряд, а затем подняться на борт.

В материале также сказано, что представитель федеральной прокуратуры в июне заявил на секретной встрече в Бундестаге, что такую масштабную атаку «в принципе» можно осуществить с Андромеды.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с предварительными разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять "проукраинская группа".



Немецкие СМИ со ссылкой на источники утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины. Также СМИ сообщали, что один из мужчин, который арендовал яхту, живет в Украине.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».

"Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал", — говорил президент Владимир Зеленский в июне.

Инфографика: NV

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал воздержаться от преждевременных обвинений. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.



В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки. В шведской прокуратуре считают, что расследование взрывов может закончиться осенью.

