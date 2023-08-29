Взрывы на Северных потоках. В правительстве Шольца ответили на расследование СМИ с версией об «украинском следе» 29 августа, 13:42 Расследование взрывов на Северных потоках продолжается (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

В Германии отказались комментировать выводы расследования журналистов, которые увидели «украинский след» во взрывах на газопроводах Северный поток.

Как сообщает Укринформ, заместитель спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер заявил во время брифинга, что расследование прокуратуры еще продолжается. Он заверил, что Берлин будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

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«Я вообще не хочу вмешиваться в любые спекуляции. Это рано… Федеральное правительство не предоставляет никакой информации обо всей ситуации, пока это расследование продолжается, мы не будем вмешиваться…» — сказал он.

Министр внутренних дел Германии тоже «не спекулирует относительно выводов, которые могли бы быть сделаны после расследования в определенный момент», заявил спикер ведомства Максимиллиан Калль.

По его словам, она надеется, что расследование генпрокурора дадут достаточно доказательств, чтобы виновных в саботаже можно было привлечь к ответственности. На уточняющий вопрос относительно утверждений о якобы причастности «государственных учреждений Украины», спикер сказал, что это будет делом для судебной системы.

25 августа влиятельные немецкие издания Der Spiegel и ZDF опубликовали новое расследование о взрывах на Северных потоках. Журналисты со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, пишут, что версия об «украинском следе» является «особенно убедительной».

Они вспомнили, что газета The Washington Post писала, что вероятную диверсию проводили без ведома президента Украины, но ею «командовал» главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Официальный Киев это опроверг.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с предварительными разведданными США и говорили на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять "проукраинская группа".



Немецкие СМИ со ссылкой на источники утверждали, что яхта, которую использовала группа предполагаемых подрывников, принадлежит гражданам Украины. Также СМИ сообщали, что один из мужчин, который арендовал яхту, живет в Украине.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что это «довольно странная история, которая не имеет ничего общего с нами».

«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — говорил президент Владимир Зеленский в июне.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал воздержаться от преждевременных обвинений. По его словам, диверсия с подрывом трубопроводов могла быть «операцией под чужим флагом», чтобы позже обвинить в этом Украину.



В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.



Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.



В ноябре 2022 года служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами нашли остатки взрывчатки. В шведской прокуратуре считают, что расследование взрывов может закончиться осенью.