Не доказано. Белом дом отреагировал на обвинения Украины в причастности к подрыву Северных потоков 8 марта, 03:03 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби призвал «не забегать вперед» с выводами по поводу инцидента со взрывами на Северных потоках в 2022 году.

Об этом он заявил во время брифинга.



Он ответил на вопрос журналистов о том, обеспокоен ли Вашингтон тем, что информация, обнародована газетой NYT, может негативно повлиять на общественную поддержку Украины в Германии и вызвать «трение» в НАТО.

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«Не будем забегать вперед. Сейчас продолжаются три расследования. И они не закончены. Насколько мне известно, ни одна из этих трех стран не объявила публично, что выяснила. Итак, мы считаем и президент сказал это, что это был акт саботажа, но мы должны завершить эти расследования. И только тогда мы должны рассматривать какие дальнейшие действия могут быть», — отметил Кирби.

7 марта The New York Times со ссылкой на разведданные США сообщила, что за диверсией на Северных потоках, вероятно, стоит неизвестная «проукраинская группа».

В правительстве Германии после этого заявили, что следствие еще не пришло к выводам. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

26 сентября 2022 года стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.