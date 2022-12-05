В ЕС отреагировали на взрывы на военных аэродромах в РФ 5 декабря, 15:01 Появилась реакция ЕС на взрывы на российских военных аэродромах (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В Евросоюзе отреагировали на информацию об инцидентах на российских военных аэродромах в Енгельсе и под Рязанью.

Как заявил а брифинге пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, Евросоюз не комментирует ситуацию на поле боя в Украине и не имеет средств для проверки сообщений об указанных инцидентах, сообщает Укринформ.

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«Мы, как Европейский Союз, всегда воздерживаемся от комментариев по поводу развития ситуации на поле боя по очевидным причинам, потому что для этого нужно либо присутствовать на месте, либо иметь методы и инструменты для проверки информации, и это не тот случай. Но что мы говорим (и действуем соответственно) это то, что Украина ведет правомерную оборонную войну», — сказал Стано.

Он отметил, что на Украину была совершена жестокая и преступная атака, поэтому у нее есть все права, которые закреплены в международном законодательстве, чтобы защитить себя от этой агрессии, а также своих людей и свою территорию.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-1 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.

