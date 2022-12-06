США не передают Украине оружие для ударов по территории России — Госдеп 6 декабря, 22:24 Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS/File Photo)

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не «поощряет» и не «делает возможными» удары Украины по территории России с помощью летальной военной помощи.

Об этом сообщает CNN.

«Мы обеспечиваем Украину тем, что ей нужно использовать на ее суверенной территории, на украинской земле, чтобы противостоять российским агрессорам», — сказал Прайс, коментируя взрывы на российских военных аэродромах.

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Он добавил, что США «не предоставили Украине оружие для использования внутри России».

«Нам было совершенно ясно, что это оборонительные поставки», — сказал Прайс.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.