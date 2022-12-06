В Госдепе после взрывов на российских авиабазах восхитились изобретательностью украинцев 6 декабря, 22:31 Взрыв на аэродроме Энгельс, 5 декабря 2022 года (Фото:Скриншот видео Dmitri / Twitter)

В Госдепартаменте США считают, что за взрывами на российских авиабазах может стоять Украина.

Заместительница госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала CNN, что «никто не взял на себя ответственность» за взрывы на российских аэродромах Дягилево и Энгельс 5 декабря.



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«Целями были бомбардировщики, которые россияне использовали для атак на критическую инфраструктуру… Украинцы невероятно изобретательны. Они создают свои беспилотники, воздушные и морские, и те невероятно эффективны», — отметила Нуланд.



Представительница Госдепа также обвинила российского диктатора Владимира Путина в военных преступлениях и подчеркнула, что он «принес войну в каждый гражданский дом». Она добавила, что неспособный победить на поле боя глава кремлевского режима «решил попытаться заморозить Украину».

По словам Нуланд, позиция США не передавать Украине оружие, которое можно использовать для ударов по территории страны-агрессора, «не изменилась».

Инфографика: НВ

Виктория Нуланд 3 декабря приехала в Киев и повторила, что Украина сражается не только за свою независимость, но и за общие демократические ценности.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.



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Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.



В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».



6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.

