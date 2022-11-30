Посылка, которая взорвалась в посольстве Украины в Мадриде, предназначалась лично послу 30 ноября, 17:58 В посольстве взорвалась не мощная взрывчатке, а небольшое устройство (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что посылка, которая взорвалась в посольстве в Мадриде, была адресована лично на его имя. Она вызвала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.

Об этом посол рассказал в комментарии УП.

Посол уточнил, что в речь идет о пакете значительно больше письма с документами.

«Эта почтовая отправка, адресованная лично на имя посла Украины в Испании Сергея Погорельцева, вызвала подозрения у секретарши посла, поскольку на нем не было обратного адреса и он не казался похожим на почту в адрес дипломатов», — пишет УП.

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Секретарша передала посылку коменданту, который, среди прочего, отвечает за охрану посольства.

«В пакете оказалась коробка, так что у коменданта появились подозрения, и он сам — чтобы никого не было рядом — вышел с этой „почтой“ во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв», — рассказал Погорельцев.

Посол добавил, что несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки. По данным Погорельцева, речь шла не о мощной взрывчатке, а о небольшом устройстве.

«Я прежде хочу отметить сотрудников посольства, потому что, если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо серьезнее», — подчеркнул он.

Дипломат не стал выдвигать предположения о том, кто мог отправить взрывчатку в посольство.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде прогремел в 13:00 по местному времени. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.