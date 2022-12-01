Конверт со взрывчаткой получила компания в Испании, которая производит оружие для Украины

1 декабря, 09:58
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Второй конверт со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в Испании (Фото:FORTA via Reuters TV/Handout via Reuters)

Второй конверт со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza в Испании (Фото:FORTA via Reuters TV/Handout via Reuters)

Конверт со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza на северо-востоке Испании, которая также производит оружие для Украины. Это произошло через несколько часов после взрыва в украинском посольстве в Мадриде, где получили аналогичную посылку.

Об этом сообщили в испанской полиции, пишет Reuters.

Правоохранители изучают возможную связь между двумя инцидентами.

Представитель правительства в Сарагосе, где находится оружейная компания, Роза Серрано сказала в интервью радиостанции SER, что у этих двух конвертов, похоже, был один и тот же отправитель. На обратной стороне обоих был написан один и тот же адрес электронной почты.

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По словам Серрано, посылки пришли из Украины, и именно это насторожило представителя оружейной компании, который вызвал полицию.

https://www.youtube.com/watch?v=8JhN62oHOYw&feature=emb_title

Она также уточнила, что конверт был размером 10×15 см, и рентген показал заряд взрывчатки с проволочным проводом, готовый к активации при вскрытии конверта.

Полиция провела контролируемую детонацию взрывчатки возле завода, ущерб не был нанесен.

Испанская государственная почтовая компания сотрудничает со следствием.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде прогремел в 13:00 по местному времени. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована на его имя. Она вызвала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Испания Мадрид Взрывчатка

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