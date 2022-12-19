Монастырский едет в Польшу из-за взрыва «подарка из Украины» в Варшаве — глава польского МВД 19 декабря, 15:43 15 декабря стало известно о взрыве в помещении Главного управления полиции в Варшаве (Фото:crsntdesign/Pixabay)

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что украинский министр внутренних дел Денис Монастырский прибудет в Польшу из-за взрыва "подарка из Украины" начальнику полиции Польши Ярославу Шимчику.

«В связи со сложившейся ситуацией с украинским подарком генералу Ярославу Шимчику глава МВД Денис Монастырский выразил готовность приехать в Польшу и встретиться со мной. Встреча состоится в ближайшее время», — пишет он в Twitter.

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Каминский также опроверг информацию СМИ об отставке Шимчика.

15 декабря стало известно о взрыве в помещении Главного управления полиции в Варшаве. Сообщалось, что взорвался один из подарков, полученных начальником полиции во время рабочего визита в Украину 11—12 декабря.

Шимчик получил незначительные ранения и был госпитализирован для обследования. Польские СМИ писали, что всего пострадали три человека.