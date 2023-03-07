Лукашенко попытался объяснить, почему его спецслужбы не заметили дрон, который подорвал на самолет А-50 в Мачулищах 7 марта, 13:33 Александр Лукашенко (Фото:Handout via REUTERS)

Диктатор Александр Лукашенко попытался оправдаться за подрыв российского самолета-разведчика А-50 на аэродроме Мачулищи, посетовав, что для атаки выбрали маленький беспилотник.

По словам Лукашенко, при подготовке «теракта» использовались «самые высокие технологии», сообщает БЕЛТА.

«Это действительно было что-то невероятное», — сказал он.

Видео дня

Диктатор уверяет, что причиной беспрепятственного пролета беспилотника на охраняемую военную авиабазу был его маленький размер.

«Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили», — утверждает Лукашенко.

При этом на опубликованном видео видно, что А-50 подлетал самый обычный дрон.

Диктатор также утверждал, что готовили атаку якобы СБУ вместе с ЦРУ и отчитался о «задержании» в Беларуси «террориста украинских спецслужб и его пособников», причастных к произошедшему.

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.



Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.



После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.



Беларускі Гаюн 2 марта сообщил, что А-50 улетел в Россию — предположительно, на 25-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге.