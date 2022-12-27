Удары по российским аэродромам усложняют РФ массированные атаки на Украину — NYT 27 декабря, 17:16 Аэродром в Энгельсе (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Взрывы на российском аэродроме Энгельс-2 могут усложнить стране-агрессору России нанесение ракетных ударов по украинским энергетическим объектам. Об этом сообщает The New York Times во вторник, 27 декабря.

Газета отмечает, что удары по аэродромам вынудили Россию переместить свои самолеты. Кроме того, оккупанты запускают некоторые крылатые ракеты с бомбардировщиков, которые взлетают с аэродромов, подвергшихся ударам. Эти удары потенциально могут уничтожить ракеты на земле до того, как россияне их используют, пишет NYT.



Видео дня

Ранее руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что стране-агрессору России хватит ракет еще на два-три массированных удара.



Он также сказал, что РФ бережет и не использует гиперзвуковые ракеты Кинжал, поскольку технологично не способна их производить. По словам Буданова, на момент начала полномасштабного вторжения в Украину у России было 47 ракет Кинжал.

В ночь на 26 декабря стало известно о мощном взрыве в районе военного аэродрома Энгельс-2 (Саратовская область РФ), где базируются стратегические бомбардировщики и несколько авиаполков российской армии. В минобороны страны-агрессора утверждают, что «при подлете к военному аэродрому Энгельс» российская ПВО якобы сбила украинский беспилотник. Российское ведомство подтвердило гибель троих российских военных.



Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал удар «последствиями российской агрессии». Он также сообщил, что после взрывов Россия передислоцировала свою стратегическую авиацию.



5 декабря после удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе в Энгельсе спутниковые снимки зафиксировали повреждение как минимум одного бомбардировщика Ту-95. В этот же день взрыв прогремел на аэродроме Дягилево в Рязанской области.

Аэродром Энгельс-2 находится примерно в 700 км от украинской границы. Украина официально не заявляла о своей причастности к инцидентам.