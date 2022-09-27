ЦРУ предупреждало о возможных атаках на газопроводы в Балтийском море несколько недель назад — Spiegel 27 сентября, 21:58 Берлин считает, что атака на газопроводы Северный поток 1 и 2, которые ведут из России в Германию, была целенаправленной (Фото:Минобороны Дании)

Несколько недель назад спецслужбы США предупредили Германию о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Эту информацию подтвердили немецкому журналу несколько человек, знакомых с ситуацией.

Также, по информации Spiegel, Берлин считает, что атака на газопроводы Северный поток 1 и 2, которые ведут из России в Германию, была целенаправленной.

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Ранее сообщалось, вслед за поломкой российского газопровода Северный поток-2, о которой стало известно 26 сентября, давление газа упало на обеих нитках Северного потока-1.

В компании Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным. Они также не смогли оценить сроки восстановления их работоспособности.

Газопровод Северный поток-2 был достроен в 2021 году, заполнен техническим газом, но до начала полномасштабного вторжения не получил сертификацию Берлина и не начал работать.

Газопровод Северный поток-1 был остановлен на техобслуживание в конце августа, после чего он так и не возобновил работу по выдуманным российской стороной причинам.