В Германии был взломан мессенджер Signal сотен людей , среди которых президентка Бундестага Юлия Клекнер, бывшие и нынешние члены парламента, несколько министров и бывшие руководители разведывательных служб.

Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung.



Жертвам атаки присылали предупреждения якобы от службы поддержки Signal о том, что неизвестные пытались захватить учетную запись, поэтому пользователь должен подтвердить свой доступ с помощью кода. Согласившиеся предоставляли таким образом доступ злоумышленникам ко всей своей коммуникации в Signal и списку контактов. Немецкие службы безопасности считают, что это продолжается уже несколько месяцев.

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По данным Süddeutsche Zeitung, количество жертв достигает сотен. Среди них — чиновники, действующие и бывшие члены парламента.



Как пишет Der Spiegel, среди пострадавших от атаки — министр строительства Верена Губерц и министр семьи Карин Прин, в обоих министерствах эту информацию комментировать отказались.

На прошлой неделе также стало известно, что жертвой атаки стала президент Бундестага Юлия Клекнер, отмечается в статье.

Издание пишет, что список пострадавших, вероятно, возрастет, поскольку злоумышленники могут использовать список контактов жертв для новых волн атаки. Органы безопасности сейчас отчаянно пытаются повысить осведомленность о проблеме.

"Хотя в Германии никто официально этого не подтверждает, власти вполне уверены, что за атакой стоит Россия. ФБР США официально обвинило российские разведывательные службы в причастности к фишинговой атаке еще в марте. Какой объем проблемного общения попал в руки российской разведки, остается неизвестным. Поскольку Signal ранее считался относительно безопасным сервисом обмена сообщениями, убытки, вероятно, огромны", — сказано в статье.

Издание объясняет, что чат-группы Signal популярны среди политиков, несмотря на предупреждения о попытках перехвата разведывательными службами России или Китая.



Члены немецкого правительства имеют доступ к безопасным каналам связи, таким как специально зашифрованные устройства и линии, однако считают их сложными и непрактичными. Авторы статьи предполагают, что для связи они также часто используют частные устройства.



Представитель федерального генерального прокурора подтвердил 24 апреля Süddeutsche Zeitung, что ведомство из Карлсруэ начало расследование, его проводит федеральный генеральный прокурор по подозрению в шпионаже. Кроме политиков, жертвами атаки стали бывший заместитель главы разведывательной службы Германии Арндт Фрайтаг фон Лорингховен и несколько журналистов, добавил представитель генпрокурора Германии.

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Еще в феврале Федеральное ведомство по защите Конституции (BfV) опубликовало публичное предупреждение об атаке.

20 марта Федеральное бюро расследований США сообщило, что связанные с российскими спецслужбами хакеры совершили масштабные атаки на пользователей коммерческих мессенджеров, в том числе Signal и WhatsApp.

9 марта нидерландская разведывательная служба заявила, что за атаками в популярных мессенджерах на чиновников, военных и журналистов со всего мира стоят «российские государственные хакеры».

24 марта проект журналистских расследований CORRECTIV сообщил об атаке на пользователей Signal в Германии — журналистов, политиков, сотрудников служб безопасности.

По информации издания, расследование выявило цифровые доказательства, указывающие на участие в этой кампании России, а также на связь с предыдущими атаками в Украине и Молдове.

