19 ноября 2018, понедельник

Стиль Кремля: МИД Украины отреагировал на заявление Венгрии о вызове посла на ковер

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В МИД прокомментировали реакцию Венгрии на вызов посла

В МИД прокомментировали реакцию Венгрии на вызов посла

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар назвал информацию МИД Венгрии о вызове венгерского посла "откровенной ложью, которая переполнила чашу дипломатического терпения".

16 ноября МИД Украины вызвал посла Венгрии и выразил решительный протест из-за заявлений премьер-министра Виктора Орбана о невозможности договоренностей с действующим политическим руководством Украины. Будапешт опроверг информацию о вызове посла, заявив, что переговоры состоялись "по инициативе Венгрии".

Боднар, комментируя опровержение МИД Венгрии, объяснил, что посол Иштван Ийдярто был приглашен в МИД Украины директором профильного департамента для демарша, а то, что "посол предварительно сам просился на встречу не влияет ни на содержание, ни на форму демарша".

По словам украинского дипломата, послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с деструктивными заявлениями руководства Венгрии и отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в том числе в избирательный процесс.

Боднар отметил, что реакция посла была адекватной и без упоминаний о "притеснениях венгров на Закарпатье". Во время разговора было предложено сконцентрировать взаимодействие на практических взаимовыгодных направлениях.

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В то же время последующие заявления Будапешта дипломат назвал "методами кремлевской пропаганды".

"В последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля. То венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и искажений", - подчеркнул представитель МИД Украины.

Отношения между Венгрией и Украиной в последнее время заметно ухудшились из-за языкового вопроса и выдачи венгерских паспортов.

Венгрия протестует против языковой нормы в законе Украины об образовании, согласно которой языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. Официальный Будапешт расценил это как давление на национальные меньшинства и начал блокировать все евроинтеграционные и евроатлантические стремления Украины.

После языкового спора поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов жителям Берегово Закарпатской области. В результате Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово. Будапешт ответил зеркально.

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