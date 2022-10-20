Выживание Лукашенко зависит от успехов Украины — Чалый 20 октября, 19:10 У белорусского диктатора Александра Лукашенко уже нет контроля за некоторыми военными сегментами, считает Валерий Чалый (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Глава правления Украинского кризисного медиацентра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый в интервью Радио НВ заявил, что выживание белорусского диктатора Александра Лукашенко зависит от успехов Украины в войне с Россией.



В интервью Радио НВ Чалый отметил, что сейчас объем санкций против Беларуси гораздо меньше, чем против России.

При этом, по его словам, белорусский режим — уже вассалы Кремля и является таким же преступным, как и российский. В то же время, непосредственного участия белорусских войск в войне против Украины Лукашенко пытается избежать, так как понимает, что реакция в Беларуси будет отличаться от реакции в России и «этот режим этого не выдержит быстрее, чем российский».

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По словам дипломата, часть контроля над собственной страной белорусский диктатор уже потерял.

«У него нет контроля за некоторыми [военными] сегментами, но за спецслужбами у него еще есть контроль. Поэтому он может свой режим (самозванный, но авторитарный, жесткий, режим страха) применить и в обратном направлении, чтобы просто удержаться у власти. Его выживание зависит от успехов Украины. Чем Вооруженные силы Украины будут больше идти к победе, тем шансов у Лукашенко выжить будет больше», — считает Чалый.

10 октября Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко говорил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории страны.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию страны «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке по итогам 18 октября утверждал, что хотя Беларусь продолжает предоставлять армии РФ свою территорию и воздушное пространство, ее вступление в войну на стороне России остается маловероятным.

