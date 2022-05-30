Турции передали список российских кораблей, вывозящих украинское зерно — Джемилев

30 мая, 05:22
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Корабли РФ вывозят ворованное в Украине зерно на продажу (иллюстративное фото) (Фото:anestiev/pixabay)

Корабли РФ вывозят ворованное в Украине зерно на продажу (иллюстративное фото) (Фото:anestiev/pixabay)

Список кораблей, которыми РФ пытается вывезти в другие страны и продать украденное в Украине зерно и другие товары, был передан советнику президента Турции.

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Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев по результатам встречи с главным советником президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана Ялчином Топчу и главой комиссии по вопросам национальной обороны Большого национального собрания (парламент) Турции Фейзи Бердибеком в Анкаре, сообщает Укринформ.

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«Один из обсуждаемых вопросов был связан с тем, что по нашей информации, данным украинской разведки, Россия ворованную на оккупированных территориях пшеницу и другие товары, провозит в т. ч. через порты Турции. Хотя четыре года назад было принято решение, что никакие корабли, посещающие порты на оккупированных территориях, в первую очередь подразумеваются порты в Крыму, не могут приняться и обслуживаться в портах Турции», - сказал Джемилев по результатам встречи.

Мустафа Джемилев сообщил, что Турции был передан список кораблей, в том числе краденую пшеницу из Херсонской области через Севастополь, а затем порты Турции вывозили и пытались продать Турции, Сирии и Египта.

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«Мы договорились, что они возьмут это под контроль, – рассказал лидер крымскотатарского народа.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Турция Мустафа Джемилев Российская агрессия Зерно Война России против Украины

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