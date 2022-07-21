Генсек ООН отправится в Турцию на финальные переговоры по вывозу украинского зерна

21 июля, 20:27
Генсек ООН Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Генсек ООН Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Генсек ООН Антониу Гутерреш планирует отправиться в Турцию, чтобы принять участие в финальных переговорах по вывозу украинского зерна. Об этом заявил спикер ООН Фархан Хак, сообщает Reuters.

Он добавил, что официальные лица ООН и Турции стремятся заключить сделку с Украиной и страной-агрессором Россией в письменной форме, чтобы возобновить экспорт украинского зерна.

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«Ситуация остается немного нестабильной, поэтому я не могу точно сказать, когда что-то будет подписано. Мы еще не совсем там», — сказал Хак.

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В Стамбуле в среду, 13 июля, прошла первая четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции сообщил, что делегации договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия».

Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Турция Зерно Антониу Гутерреш Продовольственный кризис

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