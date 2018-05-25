Выводы по MH17 подтверждают агрессию России против Украины - МИД Эстонии

Глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что обнародованный Нидерландами рапорт о расследовании по сбитому над Восточной Украиной малайзийскому авиалайнеру МН17 является четким доказательством причастности России, сообщает Postimees.

"Рапорт безусловно является крайне четким доказательством того, что российские вооруженные силы напрямую связаны с выстрелом, сбившим рейс MH17, что они до сих пор отрицали. Это значит, что российские власти должны сотрудничать - что они до сих пор не делали, чтобы виновных смогли привлечь к ответственности", - сказал Миксер.

Глава эстонского МИД также отметил, что отчет "подтверждает непосредственное участие России в украинском конфликте".

"Я уверен, что это также очень весомое доказательство того, в какой мере российские вооруженные силы напрямую связаны с происходящим на востоке Украины", - сказал он.

Миксер также отметил, что эта тема будет обсуждаться на предстоящей в понедельник, 28 мая, в Брюсселе встрече глав МИД ЕС.

"Мы основательно ознакомимся с позициями всех коллег и детально обсудим эту тему в понедельник, а затем можно будет конкретнее обсудить, что делать, чтобы все, кто в ответе за это, были привлечены к ответственности... Ясно, что российские власти до сих пор не участвовали в сотрудничестве, необходимом для выяснения истины и привлечения к ответственности виновных. Этого также следует решительно потребовать", - сказал он.

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Напомним, что Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского самолета Boeing-777 рейса МН17

Накануне Международная следственная группа официально подтвердила, что ЗРК Бук, из которого сбили самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.