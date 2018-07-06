Вывод войск США из Германии не обсуждается - посол

Посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон опровергла информацию о намерении Пентагона вывести американские войска из Германии.

По словам Хатчисон, войска США в Германии остаются неотъемлемой частью стратегии безопасности Вашингтона и НАТО в целом.

"Нет никаких дискуссий о выводе войск из Германии…Я ничего не слышала на этот счет", - цитирует Хатчисон The Washington Post.

Комментируя вопрос финансирования, посол подчеркнула, что США ожидают от союзников увеличения расходов на оборону.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что на фоне недовольства президента США Дональда Трампа отказом Германии повысить военные расходы на оборону в рамках НАТО, Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода оттуда своих войск.

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