Вывод российских войск из Приднестровья: на что готова пойти Украина

Украина готова предоставить коридор для вывода российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом заявил специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский в сюжете Радио НВ.

"Наша принципиальная позиция: российские войска должны быть выведены. Мы всячески этому окажем содействие. Рогозин вчера написал в своем Твиттере, что РФ не будет этого делать. В Думе говорят о ситуации в Украине, мол, как можно вывозить боеприпасы через такую нестабильную территорию. Россия не готова выводить свои войска, она будет искать различные зацепки этого не делать", - отмечает Крыжановский.

Украина дала согласие, рассказывает он, еще в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле. По словам Крыжановского, Украина и сейчас соглашается на использование ее территории для безопасного вывода российских войск и вывоза боеприпасов. Спецпред подчеркнул, что российский вице-премьер-министр Дмитрий Рогозин сообщил - официальный Кремль этого не сделает.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил о намерении договориться с Киевом о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины 12 апреля. По словам Филиппа, незаконное военное присутствие в странах не приводит к мирному урегулированию конфликта. Наоборот, это поощряет деструктивные силы реализовывать планы по "отрыву кусков" территории страны.

Официальный Кишинев настаивает на выводе российских войск в соответствии с ранее предоставленными Россией международными обязательствами, отметил посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан. Дипломат также напомнил, что Молдова - нейтральная страна и выступает за вывод иностранных войск со своей территории.

Военные учения - признак угрозы

"Мы выступаем за трансформацию миротворческой миссии в гражданскую миссию с международным мандатом, а также за полный вывод российских войск с территории Республики Молдова, за вывоз боеприпасов с территории нашей страны. Что касается военных учений, это вызывает обеспокоенность. По некоторым данным, таких учений в прошлом году было около 300, что настораживает", - прокомментировал посол Молдовы.

Посол также отметил высокий уровень диалога между Молдовой и Украиной. Это, по его словам, способствует тесному ведомственному взаимодействию как представителей пограничных и таможенных служб, так и специальных органов обеих стран. Руслан Болбочан сообщил, что молдавские правоохранители в рамках сотрудничества с украинскими спецслужбами задержали "инструкторов" с непризнанного Приднестровья, которые работали с пророссийскими боевиками на востоке Украины. Неоднократно сообщалось о задержании в Молдове лиц, причастных к войне на Донбассе.

Говорить о возможности вывода российских войск из Приднестровья рано, отметил в эфире Радио НВ директор Центра общественных исследований Украинский меридиан Дмитрий Левусь. По его мнению, ситуация является гипотетической и спекулятивной. Украинские и молдавские политики поднимают эту тему для создания обоснованного с точки зрения международного права давления на Российскую Федерацию. Приднестровье является символом давления России сразу на две страны, поэтому на вывод своих войск по собственному желанию она не пойдет.

"Пребывание российских войск и их складов оружия - это однозначно указывает на опасность. Приднестровье является символом российского присутствия в регионе и реальным давлением на Молдову и Украину. Вывод сможет произойти только тогда, когда РФ ослабнет и будет вынуждена уйти", - отметил Левусь.

Напомним, что на территории Приднестровского региона расквартированы более полутора тысяч военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов и авиабомб. Парламент Молдовы принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья.