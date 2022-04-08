Массовая высылка российских дипломатов создает серьезные проблемы разведке РФ — WP 8 апреля, 14:17 Цей матеріал також доступний українською Высылка дипломатов может разрушить шпионские сети России (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Массовое выдворение российских дипломатов может серьезно нарушить работу разведке России, сообщает Washington Post.

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По словам нынешних и бывших официальных лиц, Россия зависит от этих сотрудников, которые помогают собирать разведывательную информацию в странах, где они служат, поэтому высылка может разрушить большую часть шпионских сетей Москвы и привести к резкому сокращению шпионских и дезинформационных операций против Запада.

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«Война разведки с Россией идет полным ходом. Это… стало серьезной вмятиной в операциях российской разведки в Европе», — сказал офицер ЦРУ в отставке Марк Полимеропулос, который руководил тайными операциями агентства в Европе и России.

Чиновники заявили, что это, кажется, самая скоординированная высылка дипломатов из Европы. В частности, за последние шесть недель страны Европы заявили о высылке почти 400 российских дипломатов.

Высокопоставленный европейский дипломат назвал это серьезным нарушением работы российской разведки в Европе, которое потенциально может быть постоянным. По его словам, Кремлю будет сложно пополнить ряды разведки.

«Переназначение и инструктаж требуют времени и могут быть невозможны в течение определенного времени, если вообще будут. Переподготовка, передислокация — все это срывается», — сказал он.

После того, как мир узнал о зверствах армии РФ в украинском городе Буча, Германия объявила 40 российских дипломатов «нежелательными лицами», назвав их угрозами национальной безопасности. В тот же день Франция также объявила о высылке дипломатов РФ.

В Литве и Латвии закрылись российские консульства, также было объявлено об очередной высылке российских чиновников, включая посла России в Литве.



«Для россиян это болезненно. Мы закрыли их региональную сеть», — сказал дипломат из одной из стран Балтии.



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