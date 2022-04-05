Испания выдворит 25 российских дипломатов 5 апреля, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Хосе Мануэль Альбарес (Фото:REUTERS/Edgard Garrido)

Испания вышлет 25 российских дипломатов вслед за другими странами Евросоюза, сообщает El Pais со ссылкой на заявление главы МИД Хосе Мануэля Альбареса.

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«Мы приняли решение о выдворении из Испании российских дипломатов и сотрудников посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны и после ужасных действий, совершенных в последние дни в Украине, особенно Буче. Речь идет примерно о 25 людях, мы дорабатываем список», — рассказал министр.



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Глава МИД Испании добавил, что страна требует немедленно расследовать военные преступления и привлечь виновных к ответственности.

Ранее о высылке российских дипломатов объявили в том числе Дания (15 человек), Италия (30 человек), Швеция (три человека), Франция (по данным СМИ, около 30 человек), Германия (по данным СМИ, около 40 человек). Немецкий журналист Андреас Кинаст 4 апреля сообщил, что всего западные страны выслали более 150 российских дипломатов.

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