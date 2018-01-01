Высылка российского дипломата из Словакии: в МИД РФ прокомментировали ситуацию Сегодня, 18:04 218 Цей матеріал також доступний українською В МИД РФ прокомментировали ситуацию Фото: pixabay.com

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на дипломатическое ведомство.

"Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности", - сказано в сообщении.

Ранее, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна выслала российского дипломата, который подозревается в шпионаже.

Напомним, 13 июля Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим из-за их вмешательства во внутренние дела страны. В свою очередь МИД РФ пригрозил "зеркальными мерами".

Позже в Афинах заявили, что, несмотря на хорошие отношения с РФ, не намерены терпеть российское вмешательство, угрожающее национальной безопасности страны.

По данным СМИ, высланные российские дипломаты финансировали протестующие группы, которые выступают против соглашения с Македонией о переименовании.