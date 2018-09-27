Выступление Порошенко на 73-й сессии Генассамблеи ООН: главные тезисы

26 сентября президент Украины Петр Порошенко выступил на общих дебатах 73-й сессии Генасамбеи ООН.

НВ приводит главные тезисы этого выступления.

- В мире происходит "откат ко все большей нестабильности и опасности, где традиционные и гибридные угрозы составляют вызов прочности нашего общества".

- Украинцы стали частью той пятой части населения мира, которая переживает ужасы войны. "Пока я выступаю, приходят печальные известия о еще одной только что потерянной человеческой жизни на фронте - в войне, которую принес моей стране постоянный член Совета Безопасности ООН. ... Москва делает украинских детей сиротами. Пытает наших патриотов в своих тюрьмах".

- Более 1,5 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Они все еще не могут вернуться в свои дома.

- Россия создает экологические катастрофы в оккупированном Крыму и на Донбассе.

- ООН не должна молчать, когда ценности и принципы, закрепленные ее Уставом и принципами международного права, нарушаются страной, имеющей право вето. Молчание и является тем оружием, которое Кремль использует против Украины, и, наконец, против всех нас.

- Ничто не остановит Москву от продолжения своей агрессивной, экспансионистской политики, если против нее единым фронтом не выступит международное сообщество, если наказание за ее поступки не станет неизбежным.

Именно отсутствие соответствующего наказания приводит к тому, что после Грузии наступила очередь Украины, после Литвиненко - скрипач, после Аллепо - Идлиб...

Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма, его мишенью сегодня оккупация Азовского моря - Президент pic.twitter.com/41DxhC4vqo 26 сентября 2018 г.

- Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма, его мишенью сегодня является оккупация Азовского моря.

- Украина предложила включить пункт о Ситуации на временно оккупированных территориях Украины в повестку дня текущей сессии Генеральной Ассамблеи.

- Пришло время отметить, что злоупотребление правом вето - это тормоз, мешающий нашей Организации действовать в полную силу. Мы считаем, что прогресс в вопросе реформы Совета Безопасности будет важным вкладом в продолжающиеся в ООН широкомасштабные изменения.

- Даже после того, как ООН не удалось предотвратить агрессию против Украины, мы все еще надеялись на помощь Организации в урегулировании конфликта путем развертывания многонациональной миротворческой миссии на временно оккупированной территории Донбасса. Миссии с мощным мандатом и широким кругом ответственности.

Фото: пресс-служба президента

Приоритетными для нас являются многосторонние механизмы - поэтому мы обратились за поддержкой к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и другим международным организациям, форумам и форматам. Мы будем придерживаться этого подхода и в дальнейшем. Москва должна почувствовать силу международного права.

- Россия продолжает игнорировать приказ Международного суда ООН отменить запрет деятельности Меджлиса.

- Я призываю страны-члены ООН приложить больше усилий для того, чтобы достичь уважения к правам человека во временно оккупированном Крыму путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Кажется, что быть украинцем или крымским татарином в сегодняшних реалиях оккупированного полуострова является уголовным преступлением.

Заключенные РФ Олег Сенцов и Владимир Балух объявили голодовку в знак протеста. Я глубоко ценю поддержку и единство во всем мире в попытке освободить их. К сожалению, Кремль остается равнодушным к обращениям международного сообщества и многих представителей русской интеллигенции - Петр Порошенко (@poroshenko) 26 сентября 2018 г.

- Все украинские предложения обменять российских граждан, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, на украинцев, удерживающихся как политзаключенные, игнорируются. Это очередной пример безответственности России: сначала подстрекать и отправлять своих граждан на эту войну, а потом просто бросить их на произвол судьбы.

- Мы поддерживаем усилия вернуть вопрос прав человека в Совет Безопасности ООН и способствовать тесному сотрудничеству между всеми органами ООН, привлеченными к этому.

- Хотел бы возобновить свой призыв к Ассамблее отметить одну из величайших трагедий в истории человечества путем принятия соответствующей декларации: в ноябре этого года мы чествуем 85-ю годовщину одного из самых страшных преступлений 20-го века - Голодомора или массовой смерти от голода, искусственно организованного в Украине сталинским режимом. Он унес жизни многих миллионов украинцев.

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