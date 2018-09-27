27 сентября 2018, четверг

Выступление Порошенко на 73-й сессии Генассамблеи ООН: главные тезисы

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Порошенко призвал мировое сообщество к противостоянию гибридной агрессии России
Фото: пресс-служба президента

Порошенко призвал мировое сообщество к противостоянию гибридной агрессии России

26 сентября президент Украины Петр Порошенко выступил на общих дебатах 73-й сессии Генасамбеи ООН.

НВ приводит главные тезисы этого выступления.

- В мире происходит "откат ко все большей нестабильности и опасности, где традиционные и гибридные угрозы составляют вызов прочности нашего общества".

- Украинцы стали частью той пятой части населения мира, которая переживает ужасы войны. "Пока я выступаю, приходят печальные известия о еще одной только что потерянной человеческой жизни на фронте - в войне, которую принес моей стране постоянный член Совета Безопасности ООН. ... Москва делает украинских детей сиротами. Пытает наших патриотов в своих тюрьмах".

- Более 1,5 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Они все еще не могут вернуться в свои дома.

- Россия создает экологические катастрофы в оккупированном Крыму и на Донбассе.

- ООН не должна молчать, когда ценности и принципы, закрепленные ее Уставом и принципами международного права, нарушаются страной, имеющей право вето. Молчание и является тем оружием, которое Кремль использует против Украины, и, наконец, против всех нас.

- Ничто не остановит Москву от продолжения своей агрессивной, экспансионистской политики, если против нее единым фронтом не выступит международное сообщество, если наказание за ее поступки не станет неизбежным.

- Кремль не намерен останавливаться на этом. После оккупации Крыма, его мишенью сегодня является оккупация Азовского моря.

- Украина предложила включить пункт о Ситуации на временно оккупированных территориях Украины в повестку дня текущей сессии Генеральной Ассамблеи.

- Пришло время отметить, что злоупотребление правом вето - это тормоз, мешающий нашей Организации действовать в полную силу. Мы считаем, что прогресс в вопросе реформы Совета Безопасности будет важным вкладом в продолжающиеся в ООН широкомасштабные изменения.

- Даже после того, как ООН не удалось предотвратить агрессию против Украины, мы все еще надеялись на помощь Организации в урегулировании конфликта путем развертывания многонациональной миротворческой миссии на временно оккупированной территории Донбасса. Миссии с мощным мандатом и широким кругом ответственности.

 Фото: пресс-служба президента

Приоритетными для нас являются многосторонние механизмы - поэтому мы обратились за поддержкой к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и другим международным организациям, форумам и форматам. Мы будем придерживаться этого подхода и в дальнейшем. Москва должна почувствовать силу международного права.

- Россия продолжает игнорировать приказ Международного суда ООН отменить запрет деятельности Меджлиса.

- Я призываю страны-члены ООН приложить больше усилий для того, чтобы достичь уважения к правам человека во временно оккупированном Крыму путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Кажется, что быть украинцем или крымским татарином в сегодняшних реалиях оккупированного полуострова является уголовным преступлением.

- Все украинские предложения обменять российских граждан, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, на украинцев, удерживающихся как политзаключенные, игнорируются. Это очередной пример безответственности России: сначала подстрекать и отправлять своих граждан на эту войну, а потом просто бросить их на произвол судьбы.

- Мы поддерживаем усилия вернуть вопрос прав человека в Совет Безопасности ООН и способствовать тесному сотрудничеству между всеми органами ООН, привлеченными к этому.

- Хотел бы возобновить свой призыв к Ассамблее отметить одну из величайших трагедий в истории человечества путем принятия соответствующей декларации: в ноябре этого года мы чествуем 85-ю годовщину одного из самых страшных преступлений 20-го века - Голодомора или массовой смерти от голода, искусственно организованного в Украине сталинским режимом. Он унес жизни многих миллионов украинцев.

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