Выступление Петра Порошенко на Генассамблее ООН: полное видео

26 сентября президент Петр Порошенко выступил в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН.

НВ публикует полное видео речи президента.

Ранее 26 сентября Порошенко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту относительно решения Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.

А 25 сентября президент Украины, выступая во время Мероприятия высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира призвал ООН ввести на Донбасс миротворческую миссию. После этого глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал внесение проекта резолюции ООН о миротворцах на Донбассе совместно с международными партнерами (США, Францией и Германией).