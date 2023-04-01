«Смешной дедушка поехал головой и угрожает ядерным оружием» — основатель Беларускі Гаюн Антон Мотолько о том, к чему готовится Лукашенко 1 апреля, 12:32 Эксклюзив NV Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Активист и основатель проектов МотолькоПомоги и Беларускі Гаюн Антон Мотолько проанализировал в интервью Radio NV речь узурпатора, а также рассказал о военной активности на территории соагрессора.

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— Беларускі Гаюн анализирует белорусскую пропаганду. Мне кажется, что выступление диктатора Лукашенко — это, пожалуй, самый яркий момент, пик, кульминация белорусской пропаганды. Что самое главное вы услышали там?

— Скажу честно, не слушал, только читал короткие выжимки.

— Вы не первый. Мне кажется, что это такой плохой признак именно для Лукашенко, что уже даже не смотрят эти выступления.

— Его перестали смотреть с 2020 года. Это могу сказать. Но, к сожалению, приходится все-таки иногда и анализировать то, что там говорится.