«Смешной дедушка поехал головой и угрожает ядерным оружием» — основатель Беларускі Гаюн Антон Мотолько о том, к чему готовится Лукашенко

1 апреля, 12:32
Эксклюзив NV
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Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Автор: Алексей Тарасов

31 марта узурпатор Александр Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу, заявлял, что «не ложился под российского диктатора Путина», и повторил ядерные угрозы Кремля.

Активист и основатель проектов МотолькоПомоги и Беларускі Гаюн Антон Мотолько проанализировал в интервью Radio NV речь узурпатора, а также рассказал о военной активности на территории соагрессора.

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— Беларускі Гаюн анализирует белорусскую пропаганду. Мне кажется, что выступление диктатора Лукашенко — это, пожалуй, самый яркий момент, пик, кульминация белорусской пропаганды. Что самое главное вы услышали там?

— Скажу честно, не слушал, только читал короткие выжимки.

— Вы не первый. Мне кажется, что это такой плохой признак именно для Лукашенко, что уже даже не смотрят эти выступления.

— Его перестали смотреть с 2020 года. Это могу сказать. Но, к сожалению, приходится все-таки иногда и анализировать то, что там говорится.

Теги:   Владимир Путин Интернет Ядерное оружие Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Радио NV Россия-Беларусь Война России против Украины

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