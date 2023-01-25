ВСУ готовятся к контрнаступлению — Байден 25 января, 20:12 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Milli)

Президент США Джо Байден во время заявления об отправке танков Abrams в Украину сообщил, что украинские силы готовятся к освобождению временно оккупированных Россией территорий.

«Украинские силы готовятся к контрнаступлению. Чтобы освободить свою страну, им нужно противостоять российским тактиками и улучшить свою способность маневрировать на открытой местности», — сказал президент США во время брифинга.

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Байден также сообщил, что США ожидают усиления наступательных операций РФ в ближайшие недели. Американский лидер подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Во время обращения президент США также объявил о передаче Украине 31 танка Abrams. Байден назвал танки Abrams самыми мощными в мире и одновременно крайне сложными в обслуживании и использовании.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что у украинских сил будет возможность перейти в контрнаступление весной, а до этого момента западные союзники имеют «окно возможностей» по передаче танков ВСУ.