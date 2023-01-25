Байден позвонил лидерам стран Европы перед выступлением о военной помощи для Украины 25 января, 19:05 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Milli)

Президент США Джо Байден провел переговоры со своими немецким, британским, итальянским и французским коллегами в среду, 25 января, до выступления в Белом доме по вопросам поставок оружия Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома.

Байден говорил с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцем, премьер-министром Италии Мелони и премьер-министром Великобритании Сунаком «в рамках тесной координации по поддержке Украины».

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Ранее в Белом доме сообщили, что в среду, 25 января, Байден выступит с заявлением о предоставлении военной помощи Украине. Брифинг запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Выступление Байдена пройдет на фоне информации о возможной передаче танков Abrams Украине.