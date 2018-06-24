24 июня 2018, воскресенье

"Выступаю против них уже полтора года": Трамп считает американо-южнокорейские учения дорогими военными играми

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал совместные военные учения с Южной Кореей из-за их высокой стоимости. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу TBN, сообщает DW.

"Я называю их военными играми и выступаю против них уже полтора года. Они стоят целое состояние", – заявил Трамп.

Президент США также назвал маневры с Южной Кореей "очень провокационными" и отметил, что Cоединенные Штаты тратят на них "десятки, сотни миллионов долларов", которые никак не компенсируются, в том числе со стороны Сеула.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея временно приостанавливают проведение совместных военных учений.

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