"Выступаю против них уже полтора года": Трамп считает американо-южнокорейские учения дорогими военными играми

Президент США Дональд Трамп раскритиковал совместные военные учения с Южной Кореей из-за их высокой стоимости. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу TBN, сообщает DW.

"Я называю их военными играми и выступаю против них уже полтора года. Они стоят целое состояние", – заявил Трамп.

Президент США также назвал маневры с Южной Кореей "очень провокационными" и отметил, что Cоединенные Штаты тратят на них "десятки, сотни миллионов долларов", которые никак не компенсируются, в том числе со стороны Сеула.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея временно приостанавливают проведение совместных военных учений.