«Может поражать только неподвижные цели». У России мало высокоточного оружия и оно часто бьет мимо — NYT 10 мая, 15:04 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Запуск ракеты из РСЗО Град пророссийскими боевиками неподалеку от завода Азовсталь в Мариуполе, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Еще в апреле украинская разведка утверждала, что российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной СССР в 60-х годах прошлого века.

СМИ также не раз сообщали, что после вторжения в Украину Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет.

НВ публикует перевод статьи New York Times о низком качестве оружия оккупантов.

Видео дня

***

Парад в Москве без самолетов

В понедельник утром, когда колонны бронетехники и солдат прошли парадом по Москве в честь победы России над Германией во Второй мировой войне в 1945 году, явно не хватало одного элемента российской военной силы: ее боевых самолетов. И хотя чиновники обвинили в том, что они остались на земле, плохую погоду, российские самолеты, пилоты и оружие класса «воздух-земля» в войне против Украины проявили себя крайне плохо.

Это отсутствие подчеркнуло неспособность президента Владимира Путина создать боеспособные современные военно-воздушные силы. Экипажи российских самолетов спешат в воздушное пространство Украины и обратно и сбрасывают неуправляемые бомбы, спасаясь от вражеских ракет класса «земля-воздух», которые Москве до сих пор не удалось уничтожить, даже после 75 дней боев.

Российские военные самолеты обычно совершают от 200 до 300 самолетовылетов каждый день, но им не удалось установить превосходство в воздухе над Украиной, которая продолжает использовать свои истребители и реактивные штурмовики против российских войск, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник министерства обороны США во время брифинга в понедельник, 9 мая. И так как война тянется уже третий месяц, Россия уже израсходовала многое из своего самого точного оружия, такого как крылатые ракеты и баллистические ракеты малой и средней дальности.

2 мая Пентагон заявил, что с начала вторжения Россия произвела более 2125 выстрелов из такого оружия. Использование этих ракет резко сократилось после второй недели войны, заявил в своем выступлении 9 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Российская программа управляемого оружия в зачаточном состоянии»

Россияне «уничтожили» многие из своих высокоточных боеприпасов, заявил высокопоставленный американский чиновник, который не был уполномочен публично говорить о проблемах России. «На самом деле они продолжают обстреливать Мариуполь множеством глупых бомб».

Так называемые глупые или неуправляемые боеприпасы, сбрасываемые с воздуха, для США и НАТО являются пережитком времен до атак 11 сентября. Западные военные на данный момент почти полностью переоборудовали свои арсеналы боекомплектами, которые наводят бомбы на цели с помощью лазеров или спутниковых сигналов GPS.

Чиновник также сказал, что санкции и экспортный контроль, введенные после того, как Россия вторглась в Украину, ограничили доступ Москвы к электронным компонентам, необходимым для создания управляемого оружия, что повлияло на способность Путина пополнить свои вооруженные силы современными авиационными боеприпасами.

Отсутствие у России управляемого оружия и его часто низкая точность при использовании дают больше указаний на то, насколько сильно вооруженные силы Москвы отстают от западных вооруженных сил.

Высокопоставленные чиновники министерства обороны США, которые беседовали с The New York Times на условиях анонимности, обсуждая оценки разведки и свой анализ неудач России в Украине, заявили, что доказательства, увиденные во время вторжения, указывают на то, что российская программа управляемого оружия все еще находится в зачаточном состоянии, а пилоты не могут быстро обнаруживать и поражать цели на земле. Кроме того, ракеты, запущенные в Украину, часто не попадают в цель — если они вообще срабатывают.

По словам чиновников, Советский Союз был относительно не заинтересован в разработке стандартных управляемых вооружений до середины 1980-х годов, а Россия занялась их серьезными исследованиями и разработками только в последние два десятилетия. Россия продемонстрировала часть своего нового арсенала в ходе авиаударов по Сирии начиная с 2015 года, хотя и в ограниченном количестве, в ходе жестко контролируемых операций и в исключительно благоприятных условиях.

«Может поражать только неподвижные цели»

Вместо того, чтобы иметь возможность быстро поражать украинские войска и движущиеся транспортные средства бомбами с лазерным или спутниковым наведением, Россия в значительной степени продемонстрировала, что она может поражать только неподвижные цели, такие как военные здания или гражданские населенные пункты, — либо залпами неуправляемых артиллерийских снарядов, либо ракетами, говорят американские чиновники. Также они могут использовать большие управляемые баллистические ракеты и крылатые ракеты воздушного базирования, которые часто выходят из строя или действуют неточно.

Российские военные самолеты по-прежнему сбрасывают неуправляемые бомбы, которые являются примитивными даже по сравнению с теми, которые Соединенные Штаты разработали сразу после Второй мировой войны. В то время как стандартные американские бомбы серии Mark-80, используемые НАТО, могут быть легко переконфигурированы для выполнения различных задач и имеют корпус из кованой стали, российский аналог представляет собой сварную конструкцию. Один из высокопоставленных сотрудников разведки сказал, что российская конструкция была рассчитана на дешевое массовое производство, а не на точность, и требовала гораздо меньше монтажа перед полетом, что делает эти бомбы более привлекательными для использования сравнительно неподготовленными российскими войсками.

Используемые Россией управляемые боеприпасы ограничиваются крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, которые она запускает с бомбардировщиков Ту-95 Медведь и Ту-160 Блэкджек, летающих в воздушном пространстве России и Беларуси, баллистическими ракетами наземного базирования малой и средней дальности, такими как Точка и Искандер, и небольшим количеством крылатых ракет Калибр, запускаемых с военных кораблей в море, сказал один из чиновников.

Согласно отчету разведывательного управления министерства обороны США, многие из этих ракет были приняты на вооружение только в последние 10 лет. Для сравнения, в конце 1970-х годов Пентагон испытывал свою первую широко распространенную крылатую ракету под названием Томагавк.

Зависимость России от неуправляемых бомб для своих военных самолетов над украинским воздушным пространством вызвала замешательство как у правительственных, так и у гражданских аналитиков вооружений с момента начала вторжения 24 февраля, учитывая, что всего три года назад Россия продемонстрировала, что у нее есть оружие с лазерным и спутниковым наведением, которое она использовала для нападения на больницы в Сирии.

Почему Россия достигла успеха в войне в Сирии, но не в Украине

Однако разница между авиаударами России в Сирии и Украине огромна, утверждает старший аналитик министерства обороны США. В Сирии российские боевые самолеты могут беспрепятственно летать и находиться над своими целями столько времени, сколько захотят, прежде чем сбросить управляемую бомбу — украинские самолеты и ракеты «земля-воздух» делают это невозможным.

Чиновники министерства обороны США также говорят, что российская проблема наведения усугубляется тем, что Россия не вложила адекватные средства в беспилотники-разведчики. Были замечены только две невооруженные российские модели — Форпост и Орлан, в то время как Украина наносила удары по российским войскам и транспортным средствам ракетами, выпущенными беспилотниками ТБ2, закупленными в Турции.

По словам чиновников США, проблема также оказалась в масштабах: России не хватило горстки управляемых бомб, которые она использовала в некоторых частях Сирии, для поддержки нужд огромной наземной кампании в настолько большой стране как Украина. По словам американских чиновников, российские крылатые ракеты, выпущенные по целям в Украине, иногда не попадали в цель или даже полностью выходили из строя после запуска. Они добавили, что российские военные планировщики, скорее всего, не смогли должным образом разработать для ракет так называемые целевые пакеты — серию инструкций, вводимых в крылатые ракеты перед полетом, в том числе инструкции по курсам и высотам, на которых оружие будет доставлено к месту назначения.

«Сирия предоставила возможность как бы оценить в оперативной реальной обстановке многие из тех новых систем, которые россияне разрабатывали в течение довольно долгого времени. Но их не заставляли делать что-то масштабное, поэтому, когда вы пытаетесь масштабировать это для чего-то вроде Украины, вы сильно нагружаете систему и можете выявить некоторые проблемы», — сказал в интервью представитель министерства обороны США.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.