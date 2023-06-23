Альтернатива ATACMS. Первые высокоточные ракеты GLSDB прибудут в Украину не раньше осени — Пентагон 23 июня, 14:58 Бомба малого диаметра наземного запуска GLSDB (Фото:www.saab.com)

Наземные высокоточные ракеты GLSDB, которые США передают Украине как «альтернативу ATACMS», смогут прибыть не раньше осени. Об этом сообщила представительница Пентагона Лаура Купер в Конгрессе США.

По ее словам, задержки связаны с разработкой и производством этого оружия, из-за чего сроки передачи этих ракет переносятся.

«Команда по закупкам пытается предоставить их быстрее, но прибытие ожидается не раньше осени», — отметила Купер.

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О передаче Украине ракет GLSDB было объявлено еще 3 февраля. Они должны были войти в пакет военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов.

Агентство Reuters сообщало, что большая дальность ракеты GLSDB, которая способна планировать над поверхностью после запуска, может позволить Украине поразить цели, которые были вне ее досягаемости, и помочь ей продолжать контратаки, мешая России в тылу еще больше.

Радиус действия таких ракет составляет 150 км.

Инфографика: NV

GLSDB — совместная разработка американской компании Boeing и шведской Saab. Эти боеприпасы можно запускать с установок HIMARS и M270, которые уже имеет Украина, писал итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и фактически парит к своей цели.