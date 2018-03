Высланные из России британские дипломаты вернулись в Лондон

В пятницу, 23 марта, 23 британских дипломата покинули Москву в рамках ответных мер России на высылку российских дипломатов из Лондона.

Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"23 британских дипломата, высланных из британского посольства в Москве, благополучно вернулись в Великобританию. Хочу официально выразить благодарность им и тем, кто остается в России, за их тяжкий труд", - заявил он в Twitter.

The 23 UK diplomats expelled from the British Embassy #Moscow have returned to the UK safely. I would like to place on record my thanks to all of them, and to those in our team that remain in Russia, for all their hard work. @ukinrussia