Высланные из России британские дипломаты вернулись в Лондон

В пятницу, 23 марта, 23 британских дипломата покинули Москву в рамках ответных мер России на высылку российских дипломатов из Лондона.

Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"23 британских дипломата, высланных из британского посольства в Москве, благополучно вернулись в Великобританию. Хочу официально выразить благодарность им и тем, кто остается в России, за их тяжкий труд", - заявил он в Twitter.

The 23 UK diplomats expelled from the British Embassy #Moscow have returned to the UK safely. I would like to place on record my thanks to all of them, and to those in our team that remain in Russia, for all their hard work. @ukinrussia — Boris Johnson (@BorisJohnson) 23 марта 2018 г.

Чартерный рейс из Москвы приземлился на королевской авиабазе Бриз Нортон в 15:59 по местному времени. Всего в Британию вернулись 48 человек, включая семьи дипломатов, а также четыре собаки, сообщил представитель МИД Великобритании Саймон Макдональд.

Charter flight from Moscow landed at RAF Brize Norton at 15:59; with @foreignoffice team, I welcomed 48 colleagues/families plus 4 dogs. Safe at home. pic.twitter.com/vgAT3ifGyM — Sir Simon McDonald (@SMcDonaldFCO) 23 марта 2018 г.

Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломата, а также предписало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.

Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.