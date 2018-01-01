"Выкручивают руки, ноги и голову": Ельченко рассказал, как Россия давит на послов Африки в ООН Сегодня, 11:44 168 Цей матеріал також доступний українською Россия саботирует резолюцию ООН по Крыму путем давления на страны Африки, заявил Ельченко Фото: ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия давит на дипломатов стран Африки в ООН, чтобы сорвать голосование за резолюцию о милитаризации Крыма, которое запланировано на 17 декабря.

В комментарии Укринформу Ельченко рассказал, что чуть ли не каждый второй посол из африканских материковых и островных стран отвечает на его обращения: "Нам выкручивают руки, ноги, голову - чтобы мы только не голосовали за эту резолюцию".

"Похоже, Россия осознает, что для них эта резолюция даже более опасна, чем предыдущая о правах человека в Крыму", - пояснил дипломат.

В то же время он убежден, что мировая реакция на инцидент удивила РФ и сломала ее планы.

"Видимо, россияне сейчас понимают, что после этого акта агрессии, который они совершили и который называют "провокацией Украины", что-то пошло не так. И именно поэтому эта резолюция сейчас их так раздражает", - добавил Ельченко.

Резолюция о милитаризации Крыма под авторством группы государств-членов ООН будет вынесена на голосование Генассамблеи ООН 17 декабря.

5 декабря Украина провела в штаб-квартире ООН заседание под председательством заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, во время которого подробно проинформировала международное сообщество о вызовах и угрозах, которые РФ создает в Черном и Азовском морях.