Выход США из ракетного договора: РФ пригрозила перенацелить ракеты на новые объекты Сегодня, 12:54 0 Цей матеріал також доступний українською Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что страны, разместившие на своей территории американские ракетные комплексы, станут целями поражения для России в случае выхода США из ракетного договора.

По словам Герасимова, намерение США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) может негативно повлиять на стратегическую стабильность в мире.

"Рассматриваем это как весьма опасный шаг, способный негативно повлиять не только на европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом..."Не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", - цитирует Герасимова ТАСС.