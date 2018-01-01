Выход США из ракетного договора: РФ пригрозила перенацелить ракеты на новые объекты
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что страны, разместившие на своей территории американские ракетные комплексы, станут целями поражения для России в случае выхода США из ракетного договора.
По словам Герасимова, намерение США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) может негативно повлиять на стратегическую стабильность в мире.
"Рассматриваем это как весьма опасный шаг, способный негативно повлиять не только на европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом..."Не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", - цитирует Герасимова ТАСС.