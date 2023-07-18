США и союзники будут искать замену зерновому соглашению, но могут быть определенные сложности — Блинкен 18 июля, 10:22 Блинкен назвал «бессовестным» решение РФ о выходе из зернового соглашения (Фото:Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «бессовестным» решение России о выходе из зернового соглашения и заявил, что оно должно быть восстановлено «как можно скорее».

Об этом он сказал в комментарии CNN.

«Я надеюсь, что все страны очень внимательно следят за этим. Они увидят, что Россия несет ответственность за отказ в продовольствии для людей, которые отчаянно нуждаются в нем по всему миру, и способствует росту цен в то время, когда многие страны продолжают испытывать очень тяжелые инфляционные процессы», — отметил госсекретарь США.

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Блинкен добавил, что Украина, США и союзники будут искать «любые другие варианты» безопасного транзита зерна через Черное море. Он подчеркнул, что поиск альтернатив сопряжен с определенными трудностями.

«Проблема заключается в следующем: если Россия прекратит эту инициативу и даст понять, что зерно и другие продовольственные товары не могут беспрепятственно вывозиться из Украины, даже если есть другие варианты, я думаю, что это, скорее всего, окажет сильное воздействие на возможность их реализации, поскольку другие страны, компании, грузоотправители будут очень обеспокоены тем, что произойдет с их судами и персоналом, если Россия будет препятствовать любому экспорту продовольственных товаров из Украины», — резюмировал он.

Выход РФ из Черноморской зерновой сделки — что известно

В июле 2022 года Организация Объединенных Наций и Турция выступили при посредничестве Черноморской зерновой инициативы с Россией и Украиной, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который усугубился вторжением Москвы и блокадой украинских портов.

Это позволило разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Россия неоднократно прекращала свое участие в зерновой сделке, в том числе и 29 октября, когда аргументировала свой выход «взрывами» в Севастопольской бухте, в которых обвинила Украину и Британию.

Впрочем, 17 ноября соглашение было продлено на 120 дней.

19 марта 2023 года действие зернового соглашения было продлено еще на 120 дней, однако в России вновь заявили, что срок продления составляет 60 дней и заблокировали инспекцию судов в Босфоре.

17 мая зерновая сделка снова была разблокирована и продлена на 120 дней — до 17 июля.

Однако с 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

Перед очередным продлением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день окончания сроков действия соглашения Кремль использовал удар по Крымскому мосту как повод для выхода из соглашения.

14 июля представитель ООН заявил, что генсек Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина относительно предложения продлить соглашение.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле это опровергли.