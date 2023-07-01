Пригожин мог поспособствовать выводу миротворцев ООН из Мали — США 1 июля, 01:11 Чадские миротворцы стоят на страже миротворческой базы Minusma в Мали (Фото:REUTERS/Adama Diarra/File Photo)

За выводом миротворцев ООН из Мали мог стоять основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. США обеспокоены дестабилизирующей деятельностью боевиков в Африке.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет Голос Америки.



«Мы знаем, что высокопоставленные малийские чиновники работали непосредственно с сотрудниками Пригожина, чтобы информировать генерального секретаря ООН, что Мали отозвала согласие на миссию миротворцев», — сказал он.

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По словам Кирби, Пригожин, возглавивший в минувшие выходные неудачный мятеж против Москвы, помог спланировать вывод миротворческих сил ООН, известных как Minusma, из Мали «для продвижения интересов его частной военной компании».

По мнению Кирби, ситуация с безопасностью в Мали не улучшилась, несмотря на деньги, которые нынешний режим Мали выплатил Вагнеру.

В США есть информация о том, что переходное правительство Мали заплатило более 200 миллионов долларов ЧВК Вагнер с конца 2021 года.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон не видит никаких признаков того, что Вагнер отказывается от своих намерений эксплуатировать африканские страны, «несмотря на события прошлых выходных».

В пятницу Совет Безопасности ООН проголосовал за прекращение миссии Minusma. Ранее в этом месяце Мали попросила миротворческие силы ООН уйти «без промедления», сославшись на «кризис доверия» между малийскими властями и миротворцами, которые находились в стране последние 10 лет.

ЧВК Вагнера сотрудничает с вооруженными силами Мали, помогая им бороться с повстанцами-джихадистами. Еще в 2021 году глава МИД РФ Сергей Лавров подтверждал, что Мали будет нанимать российских военных для «помощи в обеспечении безопасности».