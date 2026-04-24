Премьер-министр Испании Педро Санчес не считает, что его страну могут отстранить от участия в НАТО (Фото: REUTERS/Yves Herman)

В НАТО заявили, что не существует никаких положений о временном приостановлении или исключении государств-членов из этого альянса — на фоне сообщений о том, что США могут попытаться приостановить членство Испании из-за ее несогласия относительно войны с Ираном.

Об этом сообщила ВВС в пятницу, 24 апреля.

Ранее агентство Reuters ссылалось на внутреннее электронное письмо Министерства обороны США якобы с предложением принять меры для «наказания» союзников, которые не поддержали операцию Штатов против Ирана.

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В письме якобы предлагалось и пересмотреть позицию США относительно претензий Великобритании на Фолклендские острова в южной Атлантике, на которые также претендует Аргентина.

Чиновник НАТО сообщил BBC, что учредительный договор организации «не предусматривает никаких положений о приостановлении членства в НАТО или исключения».

Премьер-министр Испании Педро Санчес тоже опроверг эту информацию.

Журналисты ВВС сообщили, что сейчас ждут комментарии Пентагона и правительства Великобритании.

1 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность вывода Соединенных Штатов из НАТО после того, как союзники отказались присоединиться к его войне против Ирана.

При этом ранее он утверждал, что Америке не нужна помощь в операции против иранского режима.

22 апреля Politico сообщало, что Белый дом по инициативе Трампа разрабатывает условный список «хороших и плохих» стран НАТО в зависимости от их поддержки действий США против Ирана.