В Национальном собрании Франции впервые на официальной повестке дня оказалась парламентская инициатива о выходе страны из НАТО.

Об этом вице-председатель парламента Клеманс Гетте заявила в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung,

По словам депутата, вопрос о выходе из Североатлантического альянса является давней позицией ее политической силы, однако сейчас он стал актуальным «из-за возвращения США к открытой имперской политике». Гетте обвиняет Вашингтон в «торговом диктате», навязывании ЕС оборонных расходов, давлении на избирательные процессы и отказе от международного права.

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Политик считает, что Франция должна отказаться от членства в военном союзе, который возглавляет страна, «действующая за пределами международной правды». Такой шаг, по ее словам, позволит Парижу «восстановить дипломатическую и военную независимость» и стать неприсоединившимся государством.

В то же время она отмечает, что выход из НАТО не означает изоляцию, а наоборот — открывает путь к укреплению влияния Франции в мире, в частности в ООН, ОБСЕ, франкофонных странах и развивающихся государствах.

Несмотря на радикальность заявления, эксперты, опрошенные изданием, указывают, что выход Франции из НАТО не является полностью нереалистичным, учитывая политический баланс в Национальном собрании и возможный рост поддержки левых сил в будущем.

Такие призывы, особенно на фоне полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, вызывают беспокойство у союзников по НАТО и могут подорвать европейское единство в сфере безопасности.