Глава Баварии требует ограничить въезд в Германию молодых мужчин из Украины

Маркус Зедер значительно усилил свои призывы в политике в отношении биденцев, в частности из Украины (Фото: REUTERS/Lukas Barth)

В интервью немецкому таблоиду Bild он сказал, что обратился по этому вопросу в Берлин и Брюссель.

Зедер считает, что Украина должна вернуть запрет на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Реклама

«Мы должны контролировать и значительно уменьшить стремительный рост притока молодых мужчин из Украины. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы она снова изменила смягченные правила выезда. Никому не поможет, если все больше молодых мужчин из Украины приезжают в Германию, вместо того чтобы защищать свою родину», — рассказал глава Баварии.

Зедер значительно усилил свои призывы в политике в отношении переселенцев, требуя прекращения выплаты денежной помощи украинцам призывного возраста и четкого ограничения притока беженцев.

Он заявил, что Германия поддерживает Украину оружием, деньгами и гуманитарной помощью. Однако, по его словам, «нужны также украинские солдаты, которые будут защищать свою страну».

«Если это невозможно сделать на добровольной основе, то на уровне ЕС необходимо ограничить так называемую директиву о массовом притоке беженцев», — добавил политик.

Как отмечает Bild, с тех пор, как в конце августа Украина отменила запрет на выезд для мужчин 18−22 лет, количество запросов о предоставлении убежища в Германии выросло со 100 в неделю до около 1000.

Читайте также: В Австрии до конца года закроют последний центр приема украинских беженцев

Согласно опросу института исследования общественного мнения INSA, большинство немцев выступают против выплаты помощи Bürgergeld украинским беженцам и стремятся к возвращению украинцев призывного возраста на родину.

Издание Deutsche Welle отмечает, что в Германии по состоянию на март 2025 года Bürgergeld получали 701 тысяча украинцев. Из них 502 тысячи — трудоспособные граждане в возрасте от 15 до 66 лет. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось примерно на 4300 человек.