Выдворенный из Молдовы руководитель Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины — СМИ 17 сентября, 08:30 Выдворенный из Молдовы руководитель Sputnik Виталий Денисов является офицером ГРУ (Фото:The Insider)

Глава российского пропагандистского издания Sputnik Молдова Виталий Денисов, которого 13 сентября выдворили из Молдовы из-за подозрений во вмешательстве во внутренние дела страны, является офицером Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны РФ. Это обнаружили расследователи издания The Insider.

Как выяснили журналисты, Денисов является кадровым офицером 72-го центра специальной службы (военная часть ГРУ № 54777). Эта структура занимается информационными вбросами и дезинформацией иностранной аудитории.

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Денисов родился в 1967 году в Закарпатской области, а после школы поступил во Львовское высшее военно-политическое училище, где готовили политруков и военных журналистов, говорится в расследовании.

В 1992 году Денисов отказался принимать присягу Украине и вместе с другими отказниками из училища перебрался в Москву. Там его поселили в офицерском общежитии, недалеко от штаб-квартиры ГРУ.

Там, как выяснили журналисты, Денисов работал в газете Минобороны РФ Красная звезда, где в основном освещал деятельность десантных войск. Параллельно он публиковался в нескольких других изданиях, в частности Трибуна за рубежом, которая фактически служила «крышей» для сотрудников ГРУ, которые шпионили за рубежом, выдавая им «журналистские» удостоверения.

Более поздние следы Денисова теряются. Журналистам удалось выяснить, что в 2005 году он получил от Минобороны ведомственную квартиру в Москве и очередное офицерское удостоверение АА 0014839.

В 2013 году Денисов работал в Главном следственном управлении Московской области. Журналисты не смогли установить, чем он там занимался.

По данным источников издания, из следственного комитета Денисов перешел в 72-й центр специальной службы, который в частности занимается фейками. В частности, в 2020-м западные СМИ писали, что этот центр распространял фейки о коронавирусе для англоязычной аудитории.

В 2016 году Денисову присвоили звание полковника ВДВ, а в 2019-м назначили главным редактором Sputnik в Южной Осетии.

После этого он переехал в Баку, где возглавил радиостанцию. Причем в азербайджанских СМИ Денисова называли не иначе как офицером российской военной разведки.

В 2022 году полковника Денисова направили в Кишинев — собирать информацию и продвигать прокремлевскую повестку. Впрочем, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Sputnik в Молдове заблокировали.

13 сентября 2023 года Молдова выслала главу Sputnik Moldova Виталия Денисова из-за вмешательства в дела страны.

До этого Молдова выдворила 45 российских дипломатов и других сотрудников посольства из-за их «недружественных действий». Это произошло после того, как СМИ обнаружили, что спецслужбы РФ следят за властями Молдовы через антенны на российском посольстве.