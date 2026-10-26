Туск назвал забавной информацию о выдвижении кандидатуры Орбана на пост генсека ООН

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает забавной информацию о выдвижении кандидатуры бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генсека ООН , которую, по данным СМИ, продвигают США.

Об этом он сказал во время брифинга во Вьетнаме, сообщает TVN24.

Главу польского правительства спросили о возможной кандидатуре Орбана на пост генерального секретаря ООН. Сначала Туск несколько секунд молчал, затем улыбнулся, а в конце развел руками.

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«Ещё минуту назад он был кандидатом на пост председателя Европейской комиссии, и это кажется мне столь же забавным, как и тот первый слух. Больше ничего не скажу», — отметил премьер.

Маршал Сейма Влодзимеж Чарзастый также прокомментировал эти сообщения.

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«Думаю, это идея президента Дональда Трампа. Он обладает исключительной способностью и желанием влиять на различные процессы и продвигать людей, готовых выполнять его поручения», — сказал он во время пресс-конференции в Быстрой (Силезское воеводство).

Чарзастый подчеркнул, что это его личное мнение по этому поводу.

«Покорность обычно затмевает разум и ограничивает объективность действий», — добавил маршал Сейма, признав, что эта кандидатура ему не нравится.

Чарзастий также напомнил о сотрудничестве Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Я считаю Путина убийцей и бандитом, и люди, которые сотрудничали с Путиным, — это не те, к кому я испытываю уважение», — подчеркнул он.

25 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в трех странах сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Орбана на пост генерального секретаря ООН. США предложили бывшему премьеру принять участие в выборах и побуждали его к этому. В настоящее время план ожидает окончательного решения.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на идею выдвижения кандидатуры Орбана на пост генсека ООН.

«Убежден, что Виктор Орбан на посту генерального секретаря ООН непременно применял бы свои мастерские навыки вето и шантажа, которые годами оттачивал, срывая ключевые решения ЕС», — отметил глава МИД.

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Сибига пошутил, что Украина может поделиться с остальным миром «замечательным опытом того, как вовремя выводить его на кофе».