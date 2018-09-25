Выдача венгерских паспортов на Закарпатье. Что сказал глава МИД Венгрии и как отреагировали жители Берегового

Если Киев вышлет венгерского консула в Берегово, Будапешт предпримет зеркальные меры, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Он подтвердил встречу со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, которая должна состояться в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе. Сийярто считает, что в последнее время в Украине усилились антивенгерские настроения.

Выслать консула Венгрии

Чиновник связал это с подготовкой к проведению в Украине президентских и парламентских выборов. По его мнению, события прошлой недели противоречат правилам международного права и дипломатии, поскольку украинские спецслужбы "провели спецоперацию в консульстве Венгрии, которая является членом НАТО". Сийярто добавил, что его страна и в дальнейшем будет прибегать к шагам, которые замедлять движение Украины в направлении ЕС и НАТО.

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"Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорционального ответа с венгерской стороны. Но есть надежда, что этого можно избежать. Двойное гражданство распространено в Европе. И если Украина действительно хочет двигаться в сторону ЕС, не может ставить под сомнение такой ​​институт", - сказал Сийярто.

Двойное гражданство распространено в Европе - Сийярто

Глава МИД Украины Павел Климкин допустил высылку консула Венгрии с Берегового, рассказал о двух сценариях развития событий. По словам министра, консул Матяш Силади ни при каких условиях не останется на своей должности.

"Это чисто политическое дело. Или венгры забирают консула, четко признавая, что он делал. Это конструктивно, я готов это предложить Сийярто. Если не захотят, то поедет в Будапешт или куда они его примут обратно. Нельзя не только раздавать гражданство, но и пытаться манипулировать. Он возвращается, а как именно - можем говорить", - отметил Климкин.

Встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкин и его венгерского коллеги Петера Сийярто состоится во вторник, 25 сентября, в Нью-Йорке.

Акция у консульства

В городе Берегово Закарпатской области пикетировали консульство Венгрии, сообщает местное издание Mukachevo.net.

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Как отмечает издание, участники пикета обратились к украинскому правительству с просьбой обратить внимание на "антиукраинскую политику соседней страны". Также митингующие держали плакаты с требованием выслать всех консулов ​​Украины из Венгрии.

По их убеждению, высылка одного консула не даст результата. Возглавил акцию глава местного отделения партии Свобода. Участники оставили под консульством большие печатные венгерские паспорта.

Венгерский паспорт украинца

Еще три года назад менее 100 тыс. украинцев получили венгерские паспорта, отчитывался государственный секретарь Венгрии ответственный за национальную политику в правительстве Арпад Янош Потап.

В случае выявления двух паспортов пограничники отправляют дело в суд, но паспорт не изымают, потому что не имеют на это права

Зеркальные действия со стороны Венгрии в ответ на высылку консула очень вероятны, отметил политолог Дмитрий Тужанский. Украинско-венгерская община последний год находится под информационным прессом, считает Тужанский. Хотя представители венгерского меньшинства - практичные и компромиссные люди. И сепаратистских настроений у них нет, несмотря на то, что проблемные вопросы накапливаются, отметил Тужанский.

"Для них это решение бытовых вопросов, автомобили, дотации, проекты. Для незначительного количества карпатских венгров это гражданство является именно идентификацией пассионарной, стремлением вернуться в Венгрию", - отметил Тужанский.

Напомним, что на прошлой неделе в сети появилось видео, на котором якобы в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта и просят их скрывать факт венгерского гражданства от украинской власти.

В этом году чопский пограничный отряд зафиксировал 39 случаев пересечения границы лицами с двойным гражданством. В прошлом году было 49 таких случаев. В 90% случаев - это паспорта Венгрии, в других - Словакии, Румынии и Израиля.

В случае выявления у граждан Украины двух паспортов пограничники составляют протоколы об административном правонарушении и отправляют документы в суд. Паспорт не изымают, потому что не имеют на это законных оснований.