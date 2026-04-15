Фишман прогнозирует, что скоро станут известны новые факты о сотрудничестве Орбана с Москвой

Российский журналист Михаил Фишман в интервью Radio NV спрогнозировал, что после поражения партии премьера Венгрии Виктора Орбана Фидес на выборах станут известны новые факты о его сотрудничестве с Москвой.

«Я уверен, что мы узнаем в относительно близком будущем достаточно много еще о том, как сотрудничал Орбан с Кремлем, и не только он сам, но и в целом его режим, какие услуги он Кремлю оказывал и за что. Я уверен, что мы узнаем заметно больше», — сказал Фишман в эфире Radio NV.

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Он добавил, что не имеет ответа на вопрос, какие выводы сделает из этого лидер партии Тиса Мадьяр и как будет действовать.

«Я, надо сказать, с некоторой опаской вчера смотрел все новости из Будапешта. И тот факт, как легко Орбан признал свою победу, это было удивительно, потому что многие этого не ждали, а ждали сопротивления. И здесь есть какое-то такое подспудное ожидание подвоха — мы еще чего-то не знаем и не понимаем. Возможно, мы действительно чего-то не знаем и не понимаем, и поэтому очень трудно предсказывать, как будут развиваться события», — отметил российский журналист.

Также Фишман обратил внимание на то, что Мадьяр происходит из той же системы, что и Орбан.

«Трудно себе представить, честно говоря, чтобы обошлось совсем без разбирательств, без расследований. Парламентских, уголовных расследований относительно сделок и разного рода финансовых предприятий, в которых участвовал не только Орбан, а и его окружение. Поэтому что-то обязательно будет. Какие-то утечки мы уже видели, что-то из этого явно выходит за пределы Уголовного Кодекса», — заявил также российский журналист.

Связи Орбана с Россией и неудачная попытка Кремля помочь ему выиграть выборы

Перед парламентскими выборами в Венгрии медиа обнародовали ряд телефонных разговоров, которые раскрывают подробности тесного сотрудничества венгерских чиновников с Россией. Так, агентство Bloomberg опубликовало стенограмму разговора Орбана и Путина в октябре 2025 года, во время которого премьер хвалил «дружбу» между странами и предлагал диктатору свои услуги.

Орбан упомянул детскую сказку, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В ней мышь освобождает льва, попавшего в сеть, после того как тот ранее пощадил грызуна. Согласно стенограмме, эта реплика вызвала смех у диктатора.

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Также СМИ сообщили, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Один из обнародованных расследователями разговоров Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым свидетельствует, что они вместе затягивали начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Надеясь сохранить влияние в Венгрии, Кремль пытался помочь Орбану победить на парламентских выборах. По информации Financial Times, связанное с Кремлем агентство разработало дезинформационную кампанию, направленную на то, чтобы Орбан остался при власти.

WP писала, что российская разведка, обеспокоенная падением популярности Орбана, предлагала инсценировать покушение на него, чтобы повысить шансы политика на победу.

The Insider и Агентство также писали, что часть сотрудников посольства РФ в Венгрии связаны с различными спецслужбами и участвуют в предвыборной кампании Орбана.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,94% голосов лидирует Тиса. Партия Петера Мадьяра должна получить 138 мест в парламенте, Фидес — 55 мест, Наша родина — 6.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находился при власти 16 лет, заявил, что признает поражение своей партии, и поздравил соперника с победой.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадьяра с победой на парламентских выборах. Он подчеркнул, что Европа и каждое европейское государство «должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности».

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина передала венгерской стороне сигналы о возможных контактах на уровне президента Владимира Зеленского и Петера Мадьяра.

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