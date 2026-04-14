«Он был моим другом». Трамп прокомментировал поражение Орбана на выборах в Венгрии

Президент США Дональд Трамп рассказал, что он думает о поражении Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Журналист Corriere della Sera, во время интервью, опубликованного во вторник, 14 апреля, спросил у американского президента, разочарован ли он поражением Орбана на выборах.

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В ответ Трамп отметил, что премьер Венгрии «был его другом».

«Он был моим другом, это были не мои выборы, но он был моим другом, хорошим человеком. Он хорошо справился с иммиграцией. Он не позволил людям приезжать и разрушать его страну, как это сделала Италия», — заявил президент США.

Еще в 2023 году Министерство внутренних дел Италии сообщало, что в страну прибыло 125 928 мигрантов, писал телеканал CNN. В том же году 14 и 15 сентября на итальянский остров Лампедуза прибыло 7000 мигрантов. Агентство ООН по делам беженцев предупреждало, что итальянский остров переполнен.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,94% голосов лидирует партия Тиса. Партия Петера Мадьяра должна получить 136 мест в парламенте (52,44% голосов), партия Орбана Фидес — 56 мест (39,15% голосов), ультраправая Mi Hazánk (Наша родина) — 6 (5,77% голосов).

Накануне выборов Дональд Трамп призвал голосовать за Виктора Орбана и заявлял о готовности США способствовать экономическому развитию Венгрии, если действующий премьер продолжит руководить страной.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News объяснил, что администрация Трампа поддерживала Орбана не из-за избирательных прогнозов, а из-за его политической роли в Европе. По словам вице-президента, венгерский премьер был одним из немногих европейских лидеров, которые открыто выступали против брюссельской бюрократии и, как он считает, защищали американские интересы.