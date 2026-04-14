После выборов в Венгрии расчеты Путина уничтожить ЕС изнутри провалились — Фишман
Победа на выборах в Венгрии Тисы Петера Мадьяра разрушила расчеты Кремля (Фото: REUTERS/Marton Monus)
Российский журналист Михаил Фишман в интервью Radio NV выразил мнение, что после выборов в Венгрии расчеты российского диктатора Владимира Путина уничтожить Венгрию изнутри провалились.
«Для Кремля, для Москвы, для Путина Орбан символизировал собой возможный крах европейского проекта. И это тоже очень важно, потому что сегодня главный враг Путина — это Запад, это Европа. И это Европейский Союз как проект, объединяющий европейские демократии. Собственно, расчет был в том, что можно разрушить Европейский Союз изнутри. Что если внутри Европейского Союза образуется, как ее называют, электоральная автократия, а по сути схожий с российским режим, то постепенно этот организм уничтожит Европейский Союз изнутри», — заявил Фишман в эфире Radio NV.
Он добавил, что именно Венгрия была главным свидетельством слабости ЕС и возможности его уничтожить изнутри.
«И вот эти планы, вот эти амбиции, вот эти расчеты провалились на этих выборах. … И это, конечно, для Путина очень большой удар», — подчеркнул российский журналист.
Результат выборов в Венгрии и неудачные попытки Кремля помочь Орбану
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,94% голосов лидирует Тиса. Партия Петера Мадьяра должна получить 138 мест в парламенте, Фидес — 55 мест, Наша родина — 6.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находился при власти 16 лет, заявил, что признает поражение своей партии, и поздравил соперника с победой.
Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадьяра с победой на парламентских выборах. Он подчеркнул, что Европа и каждое европейское государство «должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности».
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина передала венгерской стороне сигналы о возможных контактах на уровне президента Владимира Зеленского и Петера Мадьяра.
Пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах, поскольку Венгрия — «недружественная страна».
Перед парламентскими выборами в Венгрии медиа обнародовали ряд телефонных разговоров, которые раскрывают подробности тесного сотрудничества венгерских чиновников с Россией. Так, агентство Bloomberg опубликовало стенограмму разговора Орбана и Путина в октябре 2025 года, во время которого премьер хвалил «дружбу» между странами и предлагал диктатору свои услуги.
Орбан упомянул детскую сказку, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В ней мышь освобождает льва, попавшего в сеть, после того как тот ранее пощадил грызуна. Согласно стенограмме, эта реплика вызвала смех у диктатора.
Также СМИ сообщили, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Один из обнародованных расследователями разговоров Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым свидетельствует, что они вместе затягивали начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Надеясь сохранить влияние в Венгрии, Кремль пытался помочь Орбану победить на парламентских выборах. По информации Financial Times, связанное с Кремлем агентство разработало дезинформационную кампанию, направленную на то, чтобы Орбан остался при власти.
WP писала, что российская разведка, обеспокоенная падением популярности Орбана, предлагала инсценировать покушение на него, чтобы повысить шансы политика на победу.
The Insider и Агентство также писали, что часть сотрудников посольства РФ в Венгрии связаны с различными спецслужбами и участвуют в предвыборной кампании Орбана.