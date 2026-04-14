Российский журналист Михаил Фишман в интервью Radio NV выразил мнение, что после выборов в Венгрии расчеты российского диктатора Владимира Путина уничтожить Венгрию изнутри провалились.

«Для Кремля, для Москвы, для Путина Орбан символизировал собой возможный крах европейского проекта. И это тоже очень важно, потому что сегодня главный враг Путина — это Запад, это Европа. И это Европейский Союз как проект, объединяющий европейские демократии. Собственно, расчет был в том, что можно разрушить Европейский Союз изнутри. Что если внутри Европейского Союза образуется, как ее называют, электоральная автократия, а по сути схожий с российским режим, то постепенно этот организм уничтожит Европейский Союз изнутри», — заявил Фишман в эфире Radio NV.

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Он добавил, что именно Венгрия была главным свидетельством слабости ЕС и возможности его уничтожить изнутри.

«И вот эти планы, вот эти амбиции, вот эти расчеты провалились на этих выборах. … И это, конечно, для Путина очень большой удар», — подчеркнул российский журналист.

Результат выборов в Венгрии и неудачные попытки Кремля помочь Орбану

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,94% голосов лидирует Тиса. Партия Петера Мадьяра должна получить 138 мест в парламенте, Фидес — 55 мест, Наша родина — 6.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находился при власти 16 лет, заявил, что признает поражение своей партии, и поздравил соперника с победой.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадьяра с победой на парламентских выборах. Он подчеркнул, что Европа и каждое европейское государство «должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности».

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина передала венгерской стороне сигналы о возможных контактах на уровне президента Владимира Зеленского и Петера Мадьяра.

Пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах, поскольку Венгрия — «недружественная страна».

Перед парламентскими выборами в Венгрии медиа обнародовали ряд телефонных разговоров, которые раскрывают подробности тесного сотрудничества венгерских чиновников с Россией. Так, агентство Bloomberg опубликовало стенограмму разговора Орбана и Путина в октябре 2025 года, во время которого премьер хвалил «дружбу» между странами и предлагал диктатору свои услуги.

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Орбан упомянул детскую сказку, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В ней мышь освобождает льва, попавшего в сеть, после того как тот ранее пощадил грызуна. Согласно стенограмме, эта реплика вызвала смех у диктатора.



Также СМИ сообщили, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Один из обнародованных расследователями разговоров Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым свидетельствует, что они вместе затягивали начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Надеясь сохранить влияние в Венгрии, Кремль пытался помочь Орбану победить на парламентских выборах. По информации Financial Times, связанное с Кремлем агентство разработало дезинформационную кампанию, направленную на то, чтобы Орбан остался при власти.

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WP писала, что российская разведка, обеспокоенная падением популярности Орбана, предлагала инсценировать покушение на него, чтобы повысить шансы политика на победу.

The Insider и Агентство также писали, что часть сотрудников посольства РФ в Венгрии связаны с различными спецслужбами и участвуют в предвыборной кампании Орбана.

