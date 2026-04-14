Предвыборный плакат партии Фидес с изображением президента Украины Владимира Зеленского и лидера Тисы Петера Мадяра в Будапеште, 11 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко в интервью Radio NV объяснил, почему истерия, которую в последние дни предвыборной кампании партии Фидес Виктора Орбана развили его политтехнологи, помогла выиграть партии Тиса Петера Мадьяра.

«Технологи Орбана, в том числе и российские технологии, передали кутье меда. И та истерия, которую они развили в последние семь-десять дней избирательной кампании, привела к тому, что та часть, которая сомневалась… А традиционно выборы выигрывают в ситуации, когда плюс-минус близкие рейтинги, те, кто берут на свою сторону большую часть сомневающихся. И вот львиная доля сомневающихся перешли на сторону именно Мадьяра и приняли для себя решение, что они ногами проголосуют против Орбана, придя на выборы и проголосовав за Мадьяра», — сказал Денисенко в эфире Radio NV.

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Он также отметил, что премьер Венгрии в своей кампании акцентировал на антиукраинскости и антиевропейскости.

«И здесь надо помнить, что даже самый ядерный избиратель Орбана не понимает своей жизни вне Евросоюза, и они до конца не понимали этого лозунга. А исторически венгры не имеют к украинцам каких-то серьезных политических, территориальных или каких-то других претензий. И поэтому эта антиукраинскость в определенный момент перевернулась и превратилась в антироссийскость, которая имеет, безусловно, огромные исторические традиции, начиная еще как минимум с XIX века, даже не с ХХ», — объяснил аналитик.

Результат выборов в Венгрии и неудачные попытки Кремля помочь Орбану

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,94% голосов лидирует Тиса. Партия Петера Мадьяра должна получить 138 мест в парламенте, Фидес — 55 мест, Наша родина — 6.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находился при власти 16 лет, заявил, что признает поражение своей партии, и поздравил соперника с победой.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадьяра с победой на парламентских выборах. Он подчеркнул, что Европа и каждое европейское государство «должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности».

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина передала венгерской стороне сигналы о возможных контактах на уровне президента Владимира Зеленского и Петера Мадьяра.

Пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах, поскольку Венгрия — «недружественная страна».

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Перед парламентскими выборами в Венгрии медиа обнародовали ряд телефонных разговоров, которые раскрывают подробности тесного сотрудничества венгерских чиновников с Россией. Так, агентство Bloomberg опубликовало стенограмму разговора Орбана и Путина в октябре 2025 года, во время которого премьер хвалил «дружбу» между странами и предлагал диктатору свои услуги.

Орбан упомянул детскую сказку, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В ней мышь освобождает льва, попавшего в сеть, после того как тот ранее пощадил грызуна. Согласно стенограмме, эта реплика вызвала смех у диктатора.

Также СМИ сообщили, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Один из обнародованных расследователями разговоров Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым свидетельствует, что они вместе затягивали начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Надеясь сохранить влияние в Венгрии, Кремль пытался помочь Орбану победить на парламентских выборах. По информации Financial Times, связанное с Кремлем агентство разработало дезинформационную кампанию, направленную на то, чтобы Орбан остался при власти.

WP писала, что российская разведка, обеспокоенная падением популярности Орбана, предлагала инсценировать покушение на него, чтобы повысить шансы политика на победу.

The Insider и Агентство также писали, что часть сотрудников посольства РФ в Венгрии связаны с различными спецслужбами и участвуют в предвыборной кампании Орбана.