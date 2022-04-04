МИД Украины о выборах в Венгрии: Орбан должен быть признателен Зеленскому, а не называть его оппонентом 4 апреля, 16:23 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

В украинском МИД заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не является оппонентом пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, партия которого победила на последних выборах в стране.

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Орбан назвал Зеленского одним из своих «соперников» и «оппонентов», когда объявлял о победе своей партии 4 марта.

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«Мы с уважением воспринимаем волеизъявление венгерского народа на парламентских выборах. В то же время, у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет никаких оснований утверждать, что на пути к победе на выборах ему пришлось бороться с Президентом Украины», — написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Он подчеркнул, что ни Украина, ни Зеленский не не участвовали в политической кампании в Венгрии, а также, что Зеленский ежедневно занят гораздо более важным делом — борьбой с российской агрессией.

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Также Николенко подчеркнул, что Орбану следовало бы быть благодарным Зеленском за то, что развязанная Россией война не достигла границ Венгрии, и героизму украинского народа, который сдерживает российского диктатора Владимира Путина.

«Надеемся, что новый мандат позволит венгерскому правительству, среди других первоочередных задач, сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ, по приказу которого российская армия совершает зверства против украинского народа, а обнародованные в день венгерских выборов факты российских военных преступлений в отношении мирного населения, в первую очередь Бучи, Ирпени и Гостомеле не останутся незамеченными», — пишет Николенко.

Он призвал Орбана осудить преступления оккупантов и пересмотреть свой подход к помощи Украине Будапешт, который не поставляет оружие Киеву и не позволяет перевозить помощь для ВСУ через свою территорию.

«Без безопасности в Украине не будет безопасности в Венгрии. Наше государство является Родиной украинских венгров, которые являются неотъемлемой частью украинского общества и чью идентичность мы высоко ценим», — говорится в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ. В то же время Венгрия одна из 15 стран, принявших наибольшее количество украинских беженцев.

Несмотря на поддержку большинства санкций ЕС против Москвы, Орбан отказывается двигаться дальше и выстраивал политику своей кампании, держась в стороне от критики и осуждений в адрес РФ. На прошлой неделе министр иностранных дел Петер Сийярто безосновательно заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела Венгрии, в МИД Украины это отрицают.

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